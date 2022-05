Dady Brieva y Thelma Fardín se encuentran grabando una serie llamada "Revelados blanco y negro" en la que al actor le toca ponerse en la piel de un profesor que es denunciado por abuso sexual. Su víctima sería el personaje de una alumna que le toca hacer a la ex chica de "Patito Feo".

Después de la denuncia pública por abuso sexual que hizo Fardín en contra de Juan Darthés, la cual se está llevando a cabo mediante un juicio, el esposo de "La Chipi" contó los detalles y cómo se sintió después de grabar una escena como esta.

Dady Brieva dijo que "fue muy difícil" grabar la escena de abuso sexual con Fardín.

Este lunes, Brieva fue invitado al programa "Es por ahí", transmitido en América y admitió que la escena "fue muy fuerte". Incluso, cuando uno de los panelistas le preguntó cómo fue ese momento dijo que "ya empezaba a transpirar de solo recordarlo".

“Yo no pienso cuando voy a hacer las cosas, trato de hacer lo mejor de mí, pero no creí que me iba a afectar tanto. Eran momentos muy duros, muy fuertes, que el director lo llevó muy bien. Tenía que pasar eso”, relató el protagonista.

De todas formas, el actor aclaró que estuvo charlado previamente, "Thelma se prestó y nos prestamos todos". El humorista afirmó que fue la misma Fardín quien tranquilizaba a él cuando tenían que ponerse en personaje.

En 2018 Thelma Fardín denunció públicamente a Juan Darthés por abuso sexual.

"No hago bien en decirlo, pero al final ella hace un alegato que me lo dice a mí, que aparentemente no tendría la oportunidad de hacerlo con la persona que pasó, así que cumplí como ese lugar".

A "ese sitio", el ex Midachi se refirió a que su compañera nunca pudo enfrentarse cara a cara con Darthés, ya que el juicio legal se hace de manera virtual porque es en Brasil. Muy conmovido, Dady no dejó de destacar a Thelma: “ella es muy pendeja y me sorprendió que la lleva muy bien”.

En un momento de la entrevista, le consultaron si consideraba que esta escena la pudo haber ayudado en lo personal a la cantante. "No sé si le hizo bien a ella, aunque catarsis hizo seguro", contestó el Brieva.

Con respecto a su papel, el humorista admitió que no quería hacerlo "por todo el quilombo que hay en las redes". Pero fue su esposa quien terminó convenciéndolo al decirle que "nunca aparecen los varones cuando pasan este tipo de cosas. Aparecen siempre las mujeres denunciando las que se animan".

"Otras siguen con ese viejo estigma de tener miedo a perder el laburo, o por no quedar como hincha pelotas. Está bueno que a´parezca el varón como protagonizando una historia que tiene que ser más visibilizada para que no quede solo en el recuerdo. Fue muy difícil, hubiese sido más fácil hacer otra cosa", expresó el actor.