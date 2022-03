El actor Pablo Echarri se refirió a la situación de su colega Fabián Gianola, sobre quien pesan varias denuncias de abuso sexual en su contra. "Nadie está sorprendido", resaltó el ex protagonista de Resistiré y Montecristo.

Consultado sobre el tema, Echarri habló sobre la consideración personal que tiene sobre Gianola, en base a un viejo enfrentamiento que tuvo con él por la representación de los actores, así como sobre las denuncias de distintas mujeres por abuso.

"Con Fabián (Gianola) tuve una desilusión muy grande. En apariencia era un compañero muy amable, y con el tiempo me di cuenta de que esa amabilidad no era otra cosa que falsedad", apuntó el actor, en diálogo con la AM 1110.

Sobre esta línea, sostuvo que Gianola "ha sido muy cruel, de manera muy deliberada, en el momento en el que tomó la decisión de constituir, junto a otros compañeros y compañeras, una entidad paralela a SAGAI".

"Puso en todos los que conducimos la entidad desde hace mucho tiempo un manto de sospecha respecto a nuestra honestidad. Para intentar ganar un espacio de poder, utilizó las herramientas más sucias. Vi una cara verdaderamente oscura de él", subrayó Echarri.

Por su parte, al referirse a las denuncias de abuso sexual que pesan sobre Gianola, Echarri enfatizó: "Somos pocos y nos conocemos mucho en este medio".

"No he presenciado cosas efectivas, pero si mirás hacia atrás y te ponés a comentar algunas situaciones, nadie está sorprendido", destacó el ex protagonista de Resistiré Montecristo, entre otras novelas.

Gianola recibió cinco denuncias por parte de distintas mujeres, quienes han acusado al actor y ex conductor televisivo por distintos abusos sexuales. Esto llevó a que desde la Asociación Argentina de Actores fuera suspendido por su situación.

Pablo Echarri, sobre sus cruces en redes sociales con El Dipy y Viviana Canosa

En relación a los cruces dialécticos que tuvo en redes sociales con el cantante El Dipy y la conductora Viviana Canosa, Echarri resaltó que está "evolucionando", para elegir en que enfrentamientos meterse y cuales no.

"Tengo el láser en la frente de mi esposa, que cada vez que me peleo me mira con cara de disgusto. Entonces, soy un tipo bastante intempestivo; ya de chiquito era famoso en el barrio por ser muy calentón, un pibe con la mecha muy corta. He hecho a lo largo del tiempo un trabajo de deconstrucción en ese sentido", afirmó el actor.

Echarri agregó que empezó a "elegir un poco mejor las luchas, las peleas y los encuentros, entendiendo que hay ciertos personajes que carecen de una mirada medida o una visión moderada de la vida".