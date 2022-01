Guido Süller pasó una madrugada de pesadilla las primeras horas del domingo, cuando sufrió un brutal accidente de ruta mientras regresaba a su casa en Buenos Aires de una cena con amigas. El actor y mediático se encuentra levemente herido pero estable, y dio detalles de la traumática experiencia.

El accidente se produjo a la altura de la ruta 9 kilómetro 47, a eso de la 1 de la madrugada del domingo. Fue entonces cuando el vehículo de Guido recibió un impacto en su parte trasera, por una Renault Kangoo blanca. El golpe provocó que el famoso perdiera el control de su auto, que comenzó a girar y casi inmediatamente chocó contra otro auto que circulaba por la ruta.

"Me re chocaron todo el auto", fueron las primeras palabras del mediático cuando se produjo el siniestro. En una nota de voz a la que tuvo acceso La Nación, se puede escuchar el desesperado pedido de auxilio de Süller a una amiga: "Claudia, me acaban de chocar en un accidente terrible. Estoy asustado. Llamá a la Policía, por favor", rogó el actor en el sitio del siniestro.

"Me agarré fuerte al volante y esperaba el impacto final, es una zona donde pasan muchísimos camiones. Al no poder hacer nada, yo esperaba el impacto final y vi la muerte muy cerca porque no se podía hacer nada", relató sobre el accidente el mediático. "No sé si fue mi mamá que es mi ángel de la guarda o si fue que no tenía que morir en ese momento", agregó.

El auto del famoso quedó destrozado, y uno de los conductores implicados se dio a la fuga.

El actor contó que los conductores se detuvieron al ver el accidente, y lo ayudaron a sacar el auto del medio de la ruta. Uno de los implicados colaboró con las autoridades para el control de alcoholemia, mientras que el tercero se dio a la fuga: "Al de la camioneta, le dio 1.4 y al tercer auto, que es el que se fugó, no sabemos. Hay un pedido de rastreo de cámaras para encontrarlo y ver como fue el accidente", contó el actor.

Por su parte, Süller fue transportado en una ambulancia al hospital más cercano, donde trataron sus heridas: "Me llevaron al hospital de Escobar. El latigazo me dejó mal las cervicales, tengo un golpe en los riñones y se me clavó el cinturón de seguridad en la parte de la clavícula", explicó sobre su estado de salud. Teleshow accedió a un video de Süller minutos después del choque:

Con respecto a su vehículo, reveló que "el auto está en la comisaría, se lo llevaron porque está destrozado". Ya en su casa y tomando medicación para el dolor, dejó en claro que pensó que no saldría con vida del accidente: "Fue un momento espantoso donde pensé que me moría, que era mi último momento de vida".

Pasado el susto, el mediático decidió compartir una reflexión positiva desde su cuenta de Instagram: "Cuando te mueras, ¡nadie va a morir por ti! Así que vive lo que nadie va a vivir por ti. Seas bueno o seas malo, la gente siempre va a hablar... Deja de vivir para darle gusto a los demás ¡Vive sin remordimientos, sin culpas! ¡Tu única obligación en esta vida es ser feliz!".