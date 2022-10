A poco más de dos meses para finalizar el año, las energías se van agotando, todo cuesta el doble y trabajar se hace básicamente una tarea difícil. En tal sentido, los feriados y los fines de semana largos se presentan como un respiro fundamental, casi un regalo para recargar energías y llegar lo más dignamente posible a la recta final del año.

Octubre llegó con una buena noticia: del 7 al 10 fue feriado extra largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que es el 12 pero se trasladó al 10, agregándose el 7 como feriado con fines turísticos, dando como resultado un súper descanso necesario.

Lo que muchos no saben es que este 27 de octubre será también feriado pero para una porción de la población del país. Con motivo del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, sucedido ese mismo día pero de 2010, será feriado para toda la población de Santa Cruz, provincia donde nació y falleció el ex mandatario nacional.

Abogado y político argentino, Nestor Kirchner fue presidente de la Nación Argentina entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007, intendente de Río Gallegos entre el 10 de diciembre de 1987 y el 10 de diciembre de 1991, gobernador de la provincia de Santa Cruz entre el 10 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 2003, y diputado por la provincia de Buenos Aires desde 2009 hasta el 27 de octubre de 2010.

De esta manera, los ciudadanos santacruceños podrán disfrutar de un día extra de descanso en un feriado que será similar a los nacionales: no habrá clases, ni actividades públicas y los comercios estarán cerrados. Además, quienes trabajen recibirán un pago doble.

Calendario de feriados para lo que resta del año

Noviembre también llegará con buenas noticias, porque registrará un nuevo feriado puente, también decretado por el Gobierno Nacional con fines turísticos. En este sentido, habrá asueto el lunes 21 por extenderse el feriado del domingo 20, Día de la Soberanía Nacional.

Y por el lado de diciembre, para terminar el año lo mejor posible, habrá otro fin de semana extra largo: el jueves 8 es el día de la Inmaculada Concepción de María, fiesta religiosa que es feriado inamovible del calendario nacional, y se une con un puente turístico el viernes 9, con lo que el descanso se extenderá cuatro días sumados el sábado y el domingo.