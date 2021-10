Hace unos días se hizo viral en las redes sociales la historia de un estudiante de quinto año de un colegio de Villa Carlos Paz, Córdoba que fue a clases vistiendo una pollera. Según explicó, fue a modo de protesta ante las normas de instituto, el cual prohibe que los varones utilicen bermudas o pantalones cortos. Incluso de los días de calor intensos como los de las últimas jornadas.

Ahora fueron las autoridades del Ipem N°359 Arturo Umberto Illia quienes se expresaron al respecto de esta situación que llamó la atención de las personas y sobre todo trajo de nuevo el tema de las normas de vestimenta y los códigos de convivencia en el establecimiento cordobés y en el resto del país.

Fue la directora de la institución Alejandra Porte Laborde quién explicó que el alumno no recibirá ningún tipo de sanción por su infracción. Además, aclaró que evalúan realizar modificaciones en el acuerdo de convivencia, el cual determina cuál es el código de vestimenta que está aprobado para los alumnos.

“Lo llamamos y se le preguntó por qué asistió con esa vestimenta, para saber si era por una cuestión de identidad de género o percepción de género diferente y respondió que no. Dijo que su problema era el calor que hacía y que, como no lo dejaban venir con bermudas y la pollera de las chicas está permitida, pasó con pollera”, expresó Laborde en dialogo con el medio local Carlos Paz Vivo!,

Y agregó: “Se habló con la mamá y se la puso en conocimiento sobre lo que había pasado; y también con el estudiante, que comprendió la situación y entendió que se podría haber utilizado otro camino para realizar este reclamo”.

En ese sentido, la directora especificó que no existen reglamentos internos, sino Acuerdos de Convivencia construidos por toda la comunidad educativa y que, en esta escuela, tiene vigencia desde el 2013.

Las autoridades del Ipem N°359 Arturo Umberto Illia descartaron que el alumno que asistió con pollera a modo protesta reciba una sanción ( imagen ilustrativa).

Asimismo, reconoció que desde el Ministerio de Educación provincial no hay ninguna prohibición respecto a los uniformes. Es por eso que destacó que “estos acuerdos pueden ser modificados si cualquier miembro de la comunidad educativa plantea dar inicio a una modificación, incluso los mismos estudiantes”.

Por su parte, Laborde descartó que el adolescente reciba sanción alguna: “Sanciones no va a tener, las amonestaciones tal como se concebían antes no están. El trabajo es a través de la palabra con los alumnos, para enseñarles que tienen que aprender a convivir en una sociedad, pudiendo plantear posturas o ideas, defenderlas y también aceptar cuando no comparten su punto de vista y seguir conviviendo de buena manera”, indicó.

Por último, ahora los 800 alumnos que posee la institución, sus familiares y los docentes tendrán la posiblidad elegir si finalmente se modifica el Acuerdo de Convivencia y si a los varones se les permitirá asistir al colegio de pantalones cortos.

“Este año estuvimos muy abocados a la vuelta de la presencialidad a clases en el marco de la pandemia, los aprendizajes pendientes del 2020 y 2021. Es cierto que hemos dejado de lado esta discusión que se tiene que llevar adelante. Creo que ya no hace falta platearlo formalmente, porque con esta situación se puso el tema sobre la mesa. Ahora lo vamos a tener que tratar la comunidad toda y ver qué es lo que se resuelve”, sentenció.