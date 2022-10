Victoria Irouleguy tenía tan solo 18 años cuando ingresó a la casa más famosa del país. “Fui una de las participantes que más expusieron”, lamentó la joven a una década de su debut televisivo. Luego de dedicarse de lleno al modelaje y la actuación, le dio un cambio rotundo a su vida y se alejó completamente de las cámaras. Conoce qué fue de la vida de la ex participante de Gran Hermano.

Sin lugar a dudas, en la temporada que se transmitió en 2012, la oriunda de Mar del Plata fue una de las que acaparo todas las miradas. Es que entró a uno de los reality más famosos de la televisión nacional, cuando apenas habían transcurrido un par de meses desde que finalizó el secundario.

La fuerte exposición a tan temprana edad le generó problemas en su futuro. Principalmente, por ser víctima de los estereotipos y de una fuerte sexualización por parte de los televidentes. Incluso, llegaron a llamarla “La Bebota”, a pesar de que a ella no le causaba ninguna gracia. “Me costó mucho estar tanto tiempo alejada de la gente que quería, estar encerrada. De todas maneras, después de tantos años, está superado”, aseguró Victoria, en diálogo con TeleShow, a 10 años de su participación en GH.





Victoria Irouleguy, una de las participantes más jóvenes de Gran Hermano

“Si bien era chica en aquel entonces, siempre soñé con ser famosa”, aseguró Victoria, sobre su objetivo al ingresar a Gran Hermano 2012. No obstante, sus principales metas eran poder dedicarse a la actuación y al modelaje, por lo que viajó desde Mar del Plata a Buenos Aires, hizo los castings, e ingresó entre los “hermanitos” de la temporada.

Victoria en la casa de Gran Hermano.

Sin embargo, tuvo que soportar acciones y comentarios fuera de lugar, muchos de ellos relacionados a su aspecto físico. A tal punto, que dos años más tarde de su participación, decidió hacerse una reducción mamaria. “No tenía prótesis, eran mías, pero como que no eran acordes a mi cuerpo. Básicamente, le hice un favor a mi espalda”, aseguró durante la entrevista.

A 10 años de su debut, destaca que GH le abrió muchas puertas que supo aprovechar para llegar a donde hoy está. “Cuando yo ingresé ya había hecho cursos de modelajes y una vez que salí de Gran Hermano le dediqué muchos años de estudio al teatro, entre otras cosas. No me quedé con las posibilidades que se me presentaban, sino que complementé con estudio. Incluso, fue necesario dedicarle un año al canto, para complementar”, contó.

Fue así que llegó interpretar obras en la calle Corrientes, tuvo una participación en Combate y en la novela “Taxxi, amores cruzados”, junto con Gabriel Corrado, Nicolás Riera y Catherine Fulop, entre otros.

Un cambio rotundo en su vida

Tras varios años detrás de las luces y los focos, Victoria Irouleguy se mudó a Miami y se alejó completamente de la televisión. Hoy en día, su pasatiempo no se basa en lo artístico, sino que se desarrolla en el campo de los negocios. “Mi pasión es cerrar contratos, es a lo que me dedicó y me va muy bien”, celebró.

Ella se encarga de manejar una compañía de marketing digital llamada Social Mafia, con la cual consiguió un rotundo éxito en el mundo empresarial; mientras que también prepara la apertura de su segundo negocio, Vanilla Cleaners, abocado al rubro de la limpieza. Si bien extraña mucho a su familia y a las tradiciones del país, lleva una vida tranquila junto con su pareja.

“Me encantaría ser mamá, por ejemplo, pero ahora no porque soy chica y tengo mucho para crecer en lo laboral. Aunque seguro sí más adelante”, concluyó.