La vuelta de " Gran Hermano 2022" a las pantallas de Telefe fue todo un éxito, la casa más famosa debutó con grandes números de rating. Cada día, el reality se afirma como el programa favorito del público por las cosas que suceden fuera y dentro de la casa, en donde hace poco un accidente casi prende en llamas todo el predio y preocupó a toda la producción. En las últimas horas, se viralizó un video en el cual se ve un objeto de la casa que dice la hora y las críticas no se hicieron esperar.

Una de las reglas más importantes, y la más básica de "Gran Hermano 2022", es el aislamiento total de los competidores del exterior. Esto significa nada de teléfonos, nada de televisión y sobre todo la pérdida de la noción del tiempo sin saber qué hora es.

Hace poco salió a la luz un video que la cuenta @mundofamososok publicó en su historia de Instagram en donde se ve que el microondas de la casa dice la hora actual. "Miren lo que me mandó uno de ustedes recién", escribió la cuenta acompañando el video que levantó sospechas entre el público del reality. "¿Tienen la hora?" agregó.

En un primer momento, la historia causó confusión entre los seguidores de " Gran Hermano 2022", ya que explícitamente no se entendía qué quería decir. Ante esto, la cuenta volvió a subir el video explicando la situación. "El microondas dice 11:40 y es la hora actual", explicó mientras la persona que graba el video hace zoom a la hora que marca Telefe. "¿El microondas marca la hora o es pura casualidad?", sumó la cuenta al post. Sea intencional o no, se estaría rompiendo la importante regla de aislamiento de los participantes.

El miércoles se conocieron los 4 nominados para la gala de eliminación del domingo próximo. La tensión tras la eliminación de Tomás Holder volvió a " Gran Hermano 2022" y se señalaron entre ellos para ver quien abandona la casa el fin de semana. Esta vez los que están en peligro de abandonar la casa son Juan, Nacho y Martina. Alfa también integraba esta lista, pero Maxi fue su ángel de la guarda y lo salvó de la placa. Sin poder creerlo, Walter Santiago rompió en llanto al saber que se encontraba fuera de peligro y le agradeció.

" Gran Hermano 2022": Alfa llora desconsolado tras ser salvado de la eliminación por Maxi

Asimismo, la polémica de los participantes también está fuera de la casa. Tomás Holder, quien fue el primer eliminado y se llevó una suma de dinero mucho menor a los 15 millones de pesos que se le entrega al único ganador, abandonó un programa de Telefe en donde estaba siendo entrevistado. El altercado sucedió mientras estaba conversando con Georgina Barbarossa, en su programa "A la Barbarossa". La conductora del ciclo le preguntó cuál es el vínculo de su novia Paula con su mamá, Gisela Gordillo. Ante esto, el influencer rosarino declaró: "Mamá es una mujer que siempre fue celosa de mí, pero es muy respetuosa".

En medio de su respuesta, ya se podía notar la incomodidad de Tomás Holder. "Digo esto y ya estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo. Estoy incómodo porque siento el comentario de la mesa, siento que me siguen faltando el respeto. Entonces yo la verdad que te digo muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero hasta acá", sentenció fastidiado el influencer.

Momento exacto en el que Tomás Holder abandona la entrevista con Gerogina Barbarossa

Tras estas palabras, Georgina Barbarossa trató de calmarlo y le pidió que se siente otra vez, a lo que el ex participante de " Gran Hermano 2022" solo atinó a responder: "No quiero hablar más, quiero retirarme. No me siento cómodo" y se retiró.