Desde que Tomás Holder abandonó la casa de " Gran Hermano", el ex participante se mostró en distintos programas de televisión contando su experiencia en el formato y cómo es su relación con su novia, Paula. Mientras en la casa hay polémica por las nominaciones y el complot confirmado en el grupo de "Los Monitos", su líder generó un escándalo en una nota.

¡Mirá el video de Tomás Holder abandonando un programa de Telefe!

Mientras estaba dando una entrevista para "A la Barbarossa", la conductora le preguntó cuál es el vínculo de su pareja con su mamá, Gisela Gordillo. Frente a la pregunta el influencer comienza a decir: "Mamá es una mujer que siempre fue celosa de mí, pero es muy respetuosa".

En el medio de su respuesta comenzó a mostrar su incomodidad y agregó: "Digo esto y ya estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo. Estoy incómodo porque siento el comentario de la mesa, siento que me siguen faltando el respeto. Entonces yo la verdad que te digo muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero hasta acá".

Luego de sus palabras, Tomás Holder se levantó de su lugar y Georgina Barbarossa le pidió que no se vaya. A pesar de la insistencia de la actriz, el ex participante de " Gran Hermano" le dijo: "No quiero hablar más, quiero retirarme. No me siento cómodo".

Tomás Holder junto a su novia, Paula.

Mientras tanto, los participantes de " Gran Hermano" volvieron a nominar y ya se conocieron a los nuevos participantes en placa, así como también anularon votos por complots que se hicieron.