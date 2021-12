Florencia Bertotti fue un boom entre los niños y adolescentes en el 2004 y 2005, cuando interpretó a "Floricienta", aunque sus inicios en el mundo de la actuación se remontan a diez años atrás en donde también fue parte de grandes éxitos como "Verano del 98", "Culpables" y "Son Amores", entre otros.

Lo cierto es que su último gran éxito en la pantalla fue en el 2015, en "Guapas", en donde interpretó a Lorena Patricia Giménez. El año siguiente fue protagonista de "Silencios de familia" en donde se puso en la piel de Fabiana Aniello, pero la miniserie de 19 capítulos pasó sin pena ni gloria. ¿Qué fue de su vida estos últimos cinco años?.

Florencia Bertotti, la youtuber revelación del año

Lo cierto es que hay varias cosas que en la actualidad mantienen ocupada a Flor, las redes sociales [solo en Instagram tiene casi 2 millones de seguidores], su nueva línea de ropa y su canal de Youtube en el que cuenta con más de 300 mil suscriptores. Allí comparte contenido de todo tipo, desde videoreacciones a sus actuaciones, entrevistas con ex compañeros de elenco, hasta canciones inéditas y challenges.

Florencia Bertotti sigue ligada al mundo de la música, componiendo canciones para las ficciones de Pol-ka (Instagram).

Esta semana estuvo respondiendo las preguntas más buscadas sobre ella en la web y develó detalles sobre su vida de los últimos años, haciendo hincapié en su abrupta salida de la ficción de Pol-ka.

"No me tiro a hacer novelas de muchos capítulos porque demandan mucho tiempo y no puedo hacer mis otras cosas. Cuando hablamos con Adrián Suar sobre Guapas, le dije que mi prioridad era poder estar en casa, buscar a mi hijo al colegio. Las tiras tienen jornadas eternas en donde no podés manejar tu horario. Si el chico tiene justo el actito en el que hicieron sanguchitos y quieren que la mamá lo vaya a comer, yo no podía ir si estaba grabando y ese es el tesoro más preciado de los hijos y del crecimiento, un momento que no vuelve”, aclaró.

Flor Bertotti la rompió en Guapas junto a Araceli González, Mercedes Morán, Carla Peterson, Isabel Macedo y un gran elenco.

Por otro lado, confirmó que no se peleó con nadie del elenco y que su salida estaba pautada desde el comienzo. “Al principio salía tres veces por semana e iba a durar seis meses, pero al programa le empezó a ir rebien y decidieron estirarlo. Yo ya había organizado mi vida para desaparecer por seis meses. No me fui enojada ni mucho menos. Hubiera sido divino poder seguir todos hasta el final", detalló.

Además, reveló cómo vive con su familia ensamblada. “Tengo tres hijos, dos son del corazón ya que son hijos de mi pareja Federico Amador. Los criamos todos juntos”, aclaró y añadió que a su hijo biológico lo tuvo con su anterior pareja, Guido Kaczka.

En cuanto a su trabajo, explicó que es muy emprendedora. "Tengo una marca de ropa para chicos, trabajo mucho con las redes, soy youtuber, compongo canciones para otros. Muchas cortinas o muchas canciones que escuchan son mías", agregó. En el 2017 escribió la cortina de Las estrellas, y en el 2018 compuso varias de las canciones para la novela Simona, protagonizada por Ángela Torres, entre ellas: "Simona va" y "Yo no soy esa Julieta".

Gracias a su trabajo en la plataforma, recientemente Youtube la incluyó en la lista con los principales creadores del país, en la categoría de "Creadores Revelación". Si bien el top está dedicado a personajes de habla hispana, la mayoría son de España y México, siendo Bertotti la única argentina.