Durante este año, los contenidos de habla hispana tuvieron un lugar central en YouTube y dominaron las listas de videos y creadores destacados en Argentina. Esto se repite en el ranking de videos musicales más vistos, con un top 10 liderado por artistas locales.

Respecto a los temas que fueron tendencia, se destacaron el fútbol, con la victoria de la Selección Argentina en la Copa América y el gaming. Si se habla de música, el trap y la cumbia fueron dos de los géneros musicales más escuchados en YouTube Argentina con la llegada de nuevos artistas locales al top 10 de videos musicales. A continuación, YouTube presenta las listas con los principales videos y creadores de 2021 en el país:

Top 10 - Videos Populares. La música y el fútbol llegaron a las primeras posiciones de los videos populares con la audición de Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina, y los momentos más destacados de la semifinal de la Copa América 2021. Por otra parte, el Gaming y los videos donde los creadores compartieron sus reacciones o experiencias en primera persona, también encontraron un lugar en este top 10.

Francisco Benítez - “Todo cambia” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2021 - La Voz Argentina

Argentina 1(3)-(2)1 Colombia I Copa América 2021 - TyC Sports

FREE FIRE WORLD SERIES 2021 - FINALES | Garena Free Fire - Free Fire - LATAM

ESCUCHANDO L-GANTE RKT X PAPU DJ EN UN AUTO RE PICANTE FT. @L - GANTE KELOKE #CUMBIA420 - Seba Audioking

YO NO SOY FERNANFLOO !! - Omegle - Fernanfloo

REACCIÓN a L-Gante || BZRP Music Sessions #38 - Coscu

Programa 01 (22/02/2021) - MasterChef Argentina 2021 - MasterChef Argentina

PASANDO MIEDO EN GRANNY (JUEGO DE TERROR) - Mati Spano

NO ENCUENTRO A KIMA BROMA PESADA A MI ESPOSO #CumpleelretoKIM5 - Kimberly Loaiza

COMEMOS EN EL McDonalds LAS PERRERÍAS DE MIKE Ep. 10 (Temporada 1) - Mikecrack