El mundo de las bitcoin o las criptomonedas ya desembarcó en el fútbol argentino. Y detrás de las personas que manejan este sistema de pago con dinero electrónico, aparecieron las sospechas de quienes se encargan del nuevo negocio que ya existe en el mundo de la pelota. Uno de los nuevos jeques del fútbol es Leonardo Cositorto, el principal accionista de la compañía Generación Zoe, que ya tiene vínculos con Chacarita y Deportivo Español, además de haber fundado el club cordobés, Zoe Atletic Club, en Villa María. El responsable de este emprendimiento estuvo muy cuestionado por algunos dirigentes argentinos, pero también del gremio de los futbolistas. Deportivo Español tiene un contrato con el empresario, quien pagó los premios de 2021 del plantel con Bitcoin.

No sólo eso, fue uno de los aportantes económicos para la contratación de Ricardo Caruso Lombardi como manager general y ahora logró la vuelta del arquero Pablo Migliore (se había retirado) al fútbol profesional. Atajará en la institución del Bajo Flores. El fundador de la empresa Generacioón Zoe se muestra como un especialista en educación financiera y cuenta con varias presentaciones públicas como coaching ontológico. Otra inversión que logró la empresa fue como sponsor de uno de los clubes más populares del ascenso, Chacarita. Allí desplazó a la compañía "La Nueva Seguros" de fuerte presencia en los clubes nacionales. La mirada de las autoridades de la AFIP y del Banco Central siguen de cerca el accionar de Generación Zoe.

Pero también se movió en Córdoba. Cuando se instaló en la provincia mediterránea lo hizo a través de Zoe Atletic Club, que tiene como a uno de sus dirigentes al ex futbolista de Huracán, Rodolfo Graieb, quien se llevó de Buenos Aires al ex entrenador quemero, Néstor Apuzzo. No sólo siguen sus jugadas en los despachos financieros del país, también lo hacen en Paraguay. Allí, Cositorto también busca inversiones en el fútbol y desde Colombia, donde vive, intenta mostrar que las criptomonedas ya son parte del nuevo sistema de pago de salarios. La mayoría sospecha de este dinero electrónico y prefiere seguir con los billetes en una caja de ahorro. Cositorto también estuvo vinculado con la famosa pirámide financiera, denominada el telar de la abundancia. Plata, polémica y denuncias, otra vez en el fútbol local.