Un robo de película sufrió la periodista Mina Bonino durante sus vacaciones en Ibiza junto a su pareja, Federico Valverde, jugador del Real Madrid, donde los drogaron y les robaron unos 10.000 euros.

Bonino, tiene 27 años, es hincha de River, y una reconocida periodista que trabajó en diferentes programas de la televisión argentina. Nació en Quilmes, y se recibió de periodista en Deportea. Además hizo un posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajó en TyC Sports como periodista del clima, donde luego fue reemplazada por Sol Pérez.

También fue columnista en Intrusos, trabajó en La Red y fue secretaria del conductor Luis Novaresio en “Debo decir”. Asimismo, en sus redes sociales hizo públicos sus problemas alimenticios, para concientizar sobre esta problemática que padecen miles de personas.

Con el padre de su hijo se conocieron por redes sociales, según contaron, “él la deslumbró hablando por chat”. Luego ella se arriesgó y decidió dejar la Argentina para poder vivir en la capital de España junto a su pareja para acompañarlo en todos los cambios de equipo. Al tiempo formaron su familia y tuvieron a Benicio su hijo.

Cómo fue el robo de película que la periodista relató en sus redes sociales

El hecho, que se produjo hace unas dos semanas, tuvo lugar en la casa que el futbolista alquiló para disfrutar de unos días de ocio luego de la temporada. Sin embargo, lejos de significar unos días de descanso, fueron una pesadilla.

Bonino fue quien apuntó contra el cocinero, como el presunto autor del robo de sus pertenencias y haberles colocado droga en la comida.

El descargo de la periodista en redes sociale.

“Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero. Me dice en ese momento que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos. Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie para que se llevara a mi hijo porque a mi me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico”, relató la pareja de Valverde.

Una vez que se pudo acondicionar, bajó las escaleras de la casa y se encontró con sus pertenencias revueltas. “A la hora bajo y veo mis tres maletas en el salón. Había chanclas mías tiradas y Leslie estaba ordenando todo. Ella me dijo: ‘¿estuviste buscando algo?’. Como todavía estaba drogada me habré reído, no entendí un carajo y seguí con la mía”, continuó.

No obstante, la periodista se dio cuenta que había un problema cuando fue a buscar dinero en su billetera y no lo encontró.

“Cuando estábamos por irnos todos a la playa dije: ‘Voy a agarrar algo de plata’. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado”, recordó.

Según contó la propia Bonino, el cocinero eligió no seguir trabajando en el lugar. Este episodio, aumentó las sospechas que mantenía la periodista, quien señala al cocinero como el presunto autor de la pesadilla que le tocó vivir apenas llegó a su destino dispuesta a vacacionar junto a su familia.

Mina relató toda la pesadilla que vivió durante sus vacaciones.

Para rematar, luego de confirmar que había sido víctima de un robo, tuvieron que ir al hospital para hacerse un chequeo médico. “Los de la inmobiliaria nos dijeron que la comida podía estar envenenada por el chef, así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancias”, relató Mina.

Y concluyó: "Así que pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga, y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas, y eso es lo que más me perturba".