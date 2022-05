Al igual que todas las tiras que llevaban el nombre de Cris Morena, Chiquititas marcó a más de una generación entera, generando un nivel de fanatismo entre sus espectadores pocas veces visto.

Fueron pocos los programas que lograron ser tan queridos y entrañables como aquel éxito juvenil, el cual podía conseguir que miles de niños y adolescentes se sienten todas las tardes frente al televisor, a esperar su comienzo. Incluso, hoy, luego de más de 20 años, continúa estando vigente entre los fanáticos de la tira.

Al convertirse en un fenómeno de tal magnitud, la novela le abrió rápidamente un gran camino dentro de la actuación a aquellos jóvenes que se encontraban interpretando por primera vez a un grupo de huérfanos.

Nadia Di Cello hoy en día.

Los protagonistas de Chiquititas no tardaron en convertirse en grandes estrellas para los fanáticos del programa, y con tan solo 10 u 8 años, en el caso de los más chicos, ya contaban con un enorme nivel de fama.

A lo largo de las ocho temporadas, fueron varios los jóvenes actores que pasaron por la tira juvenil. Sin embargo, la gran mayoría de ellos dejó una huella en el corazón de los televidentes, a pesar de haber dado un paso al costado de la actuación luego de su paso por Chiquititas.

.

Qué es de la vida de las "Ex Chufas"

En las últimas horas, cuatro de las protagonistas de Chiquititas reaparecieron en los medios, y recordaron aquellos viejos tiempos.

.

Pasaron ya 25 años desde el estreno del fenómeno juvenil en la pantalla, y quienes eran tan solo unas pequeñas actrices, hoy ya son grandes mujeres. Algunas de ellas, decidieron alejarse de los medios y de la actuación, y dirigieron su vida hacia otro lado.

Así lo fue para Daniella Mastricchio, Georgina Mollo, Solange Verina y Nadia Di Cello, algunas de las famosas "Ex Chufas".

"Para nosotras era un juego. Como éramos todos chicos, no lo veíamos como un trabajo al principio", comenzó diciendo Di Cello, mientras que sus compañeras coincidían con ella.

Daniella Mastricchio hoy.

Al ser consultadas por su llegada al programa, las Ex Chiquititas recordaron cómo fue que lograron convertirse en unas de las protagonistas, pese a que había cientos de niños en los castings: "Tenías que tener suerte. Eran masivos los castings, había colas y colas de gente. Chiquititas fue el primer programa al que después todas las nenas querían estar ahí".

A pesar de que algunas de ellas siguieron sus vidas por otros caminos, lejos de la actuación, las "Ex Chufas" reconocieron que, luego de más de dos décadas, el fenómeno continúa vigente, y la gente sigue frenándolas en las calles: "Me pasa que por ahí nenas chiquitas me dicen: "'Sos la ídola de mi abuela'".