Hay pocos programas que sean tan queridos como Chiquititas y es que ese proyecto juvenil logró marcar a más de una generación. Sin embargo, desde sus comienzos, muchas personas pusieron en juicio distintas cuestiones que conforman la tira. Hace algunos días en Twitter se generó mucho revuelo acerca de un tuit que hablaba de que la inmigración italiana no existía en la serie, ya que casi todas las personalidades poseían apellidos de origen español.

Cris Morena es una de las productoras argentinas con más éxitos televisivos. A lo largo de sus 31 años de trayectoria creativa, ha dado origen a más de una decena de programas dedicados para los más jóvenes de la casa. Desde Jugate Conmigo, Verano del 98, Rebelde Way, Floricienta hasta Casi Ángeles. Cada una de estas tiras toco el corazón de la audiencia y sembraron la semilla del fanatismo que sigue vigente a pesar del tiempo que paso.

Si bien fueron productos muy aceptados por el público en general, siempre se generó algún tipo de polémica por las tramas de las series o por los personajes. En esta oportunidad, @brezhneviano sacó a la luz una teoría acerca de Chiquitias. Al revisar y analizar los orígenes de cada personaje, notó que dentro de ellos no había ningún descendiente italiano, lo que significaba que no hubo inmigración de dicha región a nuestro país.

¿Sabías que " Chiquititas" sucedía en un universo alternativo donde la inmigración italiana nunca existió?, escribió el usuario de Twitter y además compartió una captura de pantalla donde se podía ver el listado de actores que participaron en el programa y su respectivo papel.

¿Sabías que "Chiquititas" sucedía en un universo alternativo donde la inmigración italiana nunca existió? pic.twitter.com/cFK9wfgzsl — Gualter (@brezhneviano) May 5, 2022

La novela infantil-juvenil se estrenó en 1995 y contaba la historia de un grupo de niños y adolescentes huérfanos y desprotegidos que son explotados y descuidados por los adultos. A lo largo de sus temporadas, atraviesa diferentes géneros como el fantástico, la aventura y la acción. Además, trató temas que hasta el momento eran tabú como la separación y divorcio de los padres, la búsqueda de la identidad, la adopción, el trabajo infantil, la pobreza, entre otros.

El personaje principal era Belén Fraga (Romina Yan) quien estaba acompañada por Martin Morán y Facundo Brausen. Dentro de los jóvenes actores, las interpretaciones más importantes en la historia eran: Sol Rivera (Daniella Mastricchio), Cristián "Mosca" Gómez (Ezequiel Castaño), Jimena Gómez (María Jimena Piccolo), Verónica Cisneros (Solange Verina) y Cinthia Álvarez (Cinthia Manchado).

Los personajes principales cantaban, bailaban y actuaban.

"El problema de las series argentinas del que nadie habla (?): como es más difícil inventar apellidos italianos (como tiene una mayoría de los argentinos en la vida real), el 90% de los protagonistas suele tener apellidos españoles, a menudo dobles y completamente inverosímiles", explicó @brezhneviano.

Luego de la publicación, cientos de usuarios salieron a darle la razón al chico. Igualmente, la mayoría resaltó que nunca habían distinguido está peculiar característica de los productos de Cris Morena. "Como sin relato no existe el dato, hay que recordar que esto pasaba en un hogar de menores (los recontra pobres) vs. familia millonaria (los ricos). No suelen verse apellidos italianos en esos dos extremos socioeconómicos" aseguró una mujer.

También hay quienes comenzaron a explicar otras teorías que tenían en relación con los apellidos de las tiras de la ex actriz. " En Rebelde Way se redime(?) y le pone apellidos italianos a sus dos protagonistas femeninas. La ficción argenta y los apellidos italianos es un tema que yo adjudico a los Campanelli y a la facilidad de que el apellido italiano suene a palabra en joda", comentó una joven.

"En la ficción argentina el apellido italiano está reservado para el humor y la serie costumbrista familiera de "conventillo" o que se junta todos los domingos a comer los ravioles", confirmó un hombre. " Lo hacen pensando en el mercado latinoamericano en el que no abundan los tanos", sostuvo una chica. A pesar de que hubo varias explicaciones al respecto para vos ¿Por qué todos tenían esos apellidos?.