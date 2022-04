Rebelde Way fue uno de los éxitos juveniles de principios del 2000. La tira adolescente creada por Cris Morena tuvo dos temporadas y contó con la participación de ex Chiquititas y Verano del 98. El elenco juevenil estaba encabezado por Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo. Hoy en día, los fans de esta novela pueden mirarla en Netflix, como así también disfrutar de la nueva versión mexicana.

El elenco de Rebelde Way también estuvo integrado por Diego Mesaglio, Georgina Mollo, Ángeles Balbiani, Micaela Vázquez, Jorge "Coco" Maggio, Victoria Maurette, Inés Palombo, Muni Seligmann, Elias Viñoles, Piru Sáez, entre otros. Después de terminada la tira de Cris Morena, algunos de estos nombres tomaron caminos distintos o continuaron trabajando con la productora en ficciones como Floricienta o Rincón de Luz.

Uno de los jóvenes actores que después de Rebelde Way trabajó en otra producción de Cris Morena fue Piru Sáez, quien interpretó a Rocco Fuentes Echagüe en la segunda temporada de la exitosa novela de la que se desprendió la banda Erreway.

"Fue mi primer trabajo en BuenosAires, puedo decir que modificó mi vida para siempre y hace poco me amigué con el total de lo vivido ese tiempo. Me quedo sólo con recuerdos hermosos, muchísimo aprendizaje y lo más groso que es seguir siendo amigo y estar en contacto con quienes tuve afinidad desde aquel 2002/2003 inolvidable hasta hoy", escribió en su cuenta de Instagram (@pirusaez).

¿Qué fue de la vi da de Piru Sáez?

El actor, de 38 años, es oriundo de Mar del Plata y su verdadero nombre es José Carlos Sebastián Gómez Maraschio. Su carrera actoral en televisión empezó de la mano de Cris Morena con Rebelde Way, después de eso tuvo una participación en la primera temporada de Floricienta y le siguió el protagónico de El refugio.

De la novela El refugio se desprendió la banda Rolabogan, la cual Piru integró junto a sus compañeros de elenco Belén Scalella, María Fernanda Neil, Francisco Bass y Coco Maggio. Aunque sus inicios fueron en el mundo de la actuación siempre lo pudo más la música, a la cual califica como su "verdadero amor".

Piru Saez celebró el estreno de Rebelde Way en Netflix. (Instagram @pirusaez).

"Pasan los años y me siguen llegando cientos de mensajes valorizando mi personaje, mi forma de ser, mi música y canciones. Me comparten canciones viejas y me parece maravilloso. No me sorprende", contó Piru Sáez sobre su personaje en Rebelde Way, el cual irrumpía en una sociedad homofóbica, en diálogo con Diario Show.

La actuación ya no representaba un desafío para Piru, así que poco a poco se fue alejando de las cámaras de televisión para meterse de lleno en el mundo de las letras y las melodías, dedicarse profesionalmente a la música demanda muchas horas de trabajo.

"Me dediqué a eso. Siempre aparecieron otras propuestas, pero al ser similares a lo anterior les dije que no. Si surge algo, quiero que sea distinto e implique un desafío", aseguró el cantante.

Desde el 2007 hasta hace poco nomas de un año, Piru ha lanzado diversos covers, canciones propios y álbumes. Su último lanzamiento fue el single Get Right en febrero de este año. En su carrera musical enfrentó diversos desafíos como ser telonero de Aerosmith y le tocó hacer tiempo para que Axl Rose ingresara al escenario en 2010 cuando fue invitado para participar de la banda Coverheads.

Con Coverheads tuvo la oportunidad de compartir no sólo escenario con Aerosmith, sino también con Guns N' Roses, Slash, The Cult, Europe, entre otros. Piru también formó parte de la banda Foxley, para la cual compuso canciones y llegó a sonar no sólo en radios locales y de Latinoamérica, sino que también en Estados Unidos.

"Fantaseo con que les inspire cierto empoderamiento para hacer algo que estaban con ganas de tomar fuerzas y llevar adelante, a expresarse más, a tomar derecho sobre algo que quieran activar/cambiar de su vida o lo que sea, ya que siento en general, que podríamos hacer mucho más de lo que hacemos si activamos bien enfocados", publicó en su cuenta de Instagram @pirusaez sobre el lanzamiento de su último single.