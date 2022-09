Un suceso generó indignación en la provincia de Córdoba. Un grupo de alumnos logró juntar un millón de pesos para pagar su cena de egresados. No obstante, cuando comenzaron a buscar un salón para la fiesta se enteraron que la plata había desaparecido. Ahora los jóvenes decidieron denunciar a su compañera, que guardaba el dinero en su casa.

El hecho sucedió en el colegio secundario Ipem 400, en el barrio 1° de Mayo, en la capital de Córdoba. Un grupo de estudiantes, que egresará este año, estaban muy ilusionados con poder hacer su fiesta de egresados. Es por eso que empezaron a juntar plata desde el mes de marzo para realizar el festejo de fin de curso.

Los adolescentes hicieron distintas actividades para reunir la suma necesaria para la fiesta e incluso habían realizado una cantina en la institución. De ese modo, lograron juntar un millón de pesos. Según los propios alumnos, las autoridades del colegio no le prohibieron hacer actividades para lograr su objetivo, pero si les advirtieron desde el inicio que ”ellos no se podían hacer cargo de lo que pasara con la plata”.

El grupo de alumnos logró recaudar un millón de pesos para la cena de egresados, pero quien los guardaba en su casa los perdió (Imagen ilustrativa).

Ante esta situación, y sobre todo por seguridad, decidieron que una amiga y compañera suya se encargue de guardar el dinero en su casa. Al poco tiempo los jóvenes comenzaron a buscar un salón para la cena de egresados, Ante esto, la joven que guardaba la plata empezó a tener una actitud sospechosa y evasiva. “Primero no estaba en su casa y luego comenzó a usar excusas, a meter trabas”, señaló una estudiante en una nota.

Tras no poder encontrar un lugar para hacer la fiesta, los jóvenes optaron por repartir entre ellos lo recaudado, pero la responsable de cuidar el millón de pesos no lo entregaba. “Ya era tarde y no conseguíamos salón. Entonces decidimos hacer algo en grupo, entre nosotros, con el dinero que habíamos recaudado. Ella siguió metiendo trabas. Creemos que la gastó”, expresó.

Finalmente, la alumna que guardó el dinero le envió un mensaje a una de sus amigas donde le confesó que la suma de plata había desaparecido. “No tengo la plata. Por favor ayudame. Les juro que les puedo explicar”. aseguró la alumna.

Tras enterarse de lo sucedido, los estudiantes se reunieron y todos se pusieron de acuerdo para denunciar formalmente a la joven que guardaba la plata de la fiesta. Además, indicaron que ahora tendrán que juntar nuevamente la suma de dinero para realizar el festejo de egresados.

Por último, aún continúa siendo un gran misterio qué fue lo que ocurrió con la suma de plata recaudada. Los futuros egresados creen que su compañera y ex amiga se gastó todo el millón de pesos que ellos se esforzaron para reunirlo.