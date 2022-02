River derrotó 2 a 0 a Newell`s, en el estadio Marcelo Bielsa, en el partido correspondiente a la tercera jornada de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional. El millonario se quedó con los tres puntos gracias a los goles del volante Juan Fernado Quinteros y el defensor Robert Rojas. Los hinchas de ambos equipos estuvieron activos en las redes, comentaron diferentes jugadas del cotejo y dejaron muchos memes y reacciones.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo se hicieron fuertes en el encuentro jugado este domingo por la noche, pero no podían plasmar esa superioridad en el marcador. Sin embargo, en una ráfaga de tres minutos liquidó el compromiso gracias a dos bloopers cometido por el arquero del local Mauricio Arboleda.

.

Primero `Juanfer` Quintero estampó el 1-0, luego de capitalizar un flojo despeje de su compatriota Arboleda. `La Lepra`, no había logrado recomponerse de esa desventaja que la visita golpeó nuevamente. En esta ocasión, el defensor paraguayo Robert Rojas, fue quien culminó una jugada colectiva del equipo de Nuñez. No obstante, Arboleda tuvo una floja respuesta y no pudo evitar el 2-0 final.

En las redes sociales, el arquero colombiano fue el gran protagonista de múltiples memes debido a su responsabilidad en los goles que le costaron los tres puntos al conjunto local, que llegaba de capa caída luego de haber sufrido una dura goleado en su visita a Argentinos Juniors en la Paternal en la fecha anterior.

.

Además, Quintero y varios de sus compañeros se hicieron tendencia en la red social Twitter y fueron parte de algunos de los memes que dejaron los usuarios durante y tras la finalización del partido disputado en el Marcelo Bielsa.

Con esta victoria, River encadenó su segundo triunfo consecutivo en el campeonato y se posiciona en la segundo posición de la zona 1 con 6 puntos. El próximo domingo recibirá a Racing desde las 19.15hs. En tanto, Newell`s, se quedó en la 7ma posición con 3 puntos. El próximo lunes visitará a Talleres de Córdoba por la cuarta fecha de la Copa de La Liga Profesional.

Mirá los mejores memes del triunfo de River ante Newells`s