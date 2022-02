En los últimos años, se popularizó una peculiar forma de estafar a la gente, el “cuento del tío”. El modus operandi es sencillo, una persona te llama y se hace pasar o por un ser querido o por algún prestador de servicios, y sin dejarte colgar el teléfono, te inventan una historia en la que uno siempre termina más delgado de billetera. En esta oportunidad, uno de estos casos tuvo como víctima a Roberto Moldavsky.

El humorista fue quien se encargó de compartir esta historia en sus redes sociales, particularmente a través de un video en su cuenta de Instagram. Además, remarcó que, dado su historial como vendedor, se sorprendió de haber caído en la treta. “Yo que soy del Once, un vivo bárbaro, entré como un caballo”.

“El otro día recibí un WhatsApp por el tema de que me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico, que me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra”, comenzó.

Agregó también que en ningún momento se percató de que podía tratarse de una farsa. “Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. El me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si me pedía el teléfono de mi hermana, se lo daba, estaba entregado. No me preguntes por qué, pero ocurrió”, continuó el ex comerciante.

"Entré como un caballo", el lamento de Roberto Moldavsky

Por supuesto que una vez siguió al pie de la letra los dictados de esta persona de “acento caribeño”, sucedió lo esperado. “Al toque, me hackeó. Obviamente, me cambió la contraseña de Gmail”, indicó.

Sin embargo, para su seguridad, Moldavsky reaccionó con velocidad y pudo restablecer las cosas. “Bueno, por suerte gracias a unos amigos y a la gente de Google que también se movió rápido, cambié la contraseña y listo”, aclaró.

A pesar de esto, los estafadores no pensaban dar el brazo a torcer y volvieron a intentarlo. “Pero lo más loco es que hoy me volvieron a llamar, porque se ve que algo se trabó a partir de que yo recuperé toda mi historia. Me volvieron a llamar con la aplicación Cuidar, diciéndome que ya está listo mi pasaporte sanitario”, contó el humorista.

¿Con qué lo quisieron estafar?

Se trata del pase sanitario. “Te dicen: ‘En este momento te estoy mandando un código que es por tu turno, repetímelo a ver si coincide’. En realidad te llega el código (por la vía oficial) y te dice: ‘No pases este código’, pero yo estaba entregado. Por eso les digo que tengan cuidado. Ya sé que el Gobierno todo el tiempo avisa que por teléfono no es nada (ningún trámite), pero bueno...”, manifestó.

Por último, realizó una reflexión sobre las enseñanzas que le dejó dicho episodio. “Me puso mal por lo b... que me sentí, pero además me puso mal por lo dependiente que estoy de mi teléfono, por lo loco, por todo lo que tengo ahí. En esto (tomó su celular). Toda mi vida está acá, y eso es una locura. Me dan ganas de anotar todo en un cuaderno y no cargar más datos”, concluyó.