El cantante de La Beriso, Rolo Sartorio, sufrió este jueves un terrible accidente en una de sus manos y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Británico. Luego de la operación, quedó internado para evaluar su recuperación.

Según trascendió, el artista estaba realizando compras cuando se dispuso a subir a su camioneta y, aunque aún se desconocen los detalles de lo sucedido, un colectivo le habría aplastado la mano.

Desde la familia del músico todavía no trascendió ninguna información al respecto, ni tampoco un comunicado oficial desde las redes sociales de La Beriso. Sí fue el manager del grupo, Jorge Gavilán, quien tomó la palabra y subió a su cuenta de Instagram un posteo con una foto de Sartorio junto a la Virgen de Guadalupe, y le dedicó un sentido mensaje: “Pocas personas tienen los huevos que tenés vos. La vida te pone a prueba día a día y siempre salís adelante fortalecido y dando un ejemplo. Todos estamos con vos”, escribió.

Según le explicó Gavilán a Clarín, ahora resta evaluar el resultado de la operación y ver si hay que hacer una segunda intervención para poner "una plaquita en uno de los dedos". Además, el histórico manager de la agrupación contó que el músico está dolorido. Y añadió: “Por ahora, todo bien".

Más allá de que el rockero se encuentra fuera de peligro, hay gran preocupación entre sus fans, quienes se manifiestan en las redes sociales con mensajes de apoyo: “Genio”, “Recuperate pronto” y otros comentarios que los fanáticos le dedican a Sartorio en su perfil, a la espera de alguna declaración en primera persona que traiga un poco de calma.

El manager de La Beriso le dedicó un sentido mensaje en Facebook.

La Beriso viene de dar un show en Santa Fe y Corrientes y, en los próximos días, dará una de las presentaciones más esperadas en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo 13 de noviembre.

Cuando Rolo Sartorio de La Beriso sufrió una salidera bancaria

En abril pasado, el cantante de la banda de rock oriunda de la localidad de Avellaneda, fue víctima de un hecho de inseguridad cuando salía de retirar efectivo de una entidad bancaria en el distrito bonaerense.

Sartorio llevaba en su mochila el dinero destinado a pagarle a los 25 integrantes de la banda, cuando fue interceptado por tres motochorros en la esquina de avenida Mitre y 12 de octubre: “No vi nada, me seguían dos motos y me esperaban dos motos más. Demasiado operativo. Me dejaron estacionar y cuando cruce la calle se me tiraron encima, yo ni los vi”, contó a los medios.

Rolo Sartorio fue víctima de un hecho de inseguridad a la salida de un banco.

Según declaró, fue “entregado” porque nadie sabía sobre el retiro del efectivo: “En el banco cuando entró no había nadie, estaba vacío”, detalló sobre la sucursal del banco Santander, ubicada en avenida Mitre y España.

Además, y según explicó, los motochorros lo dejaron estacionar y literalmente “se le tiraron encima”: “Eran muy grandotes, uno me agarró del cuello y me tiró al piso”, señaló, y cerró: “Es muy raro, al voleo no fue porque fueron a buscar directamente la mochila”.