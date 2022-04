Conmovedor. Una cuenta llamada @lamotoneta se hizo viral en Twitter luego de contar el acto solidario que protagonizo su madre. A pesar de que no tenía el dinero suficiente para comprar huevos de pascua, salió a donar barras de chocolate. Entre tantas personas en la calle, encontró a un hombre que se puso a llorar por su regalo y le confesó un secreto que la conmovió.

Muchas personas para celebrar la Pascua de Resurrección, realizan diferentes tareas solidarias en comedores, hogares o con indigentes que residen en las calles de todo el país. El objetivo de estos buenos hechos, no es otro que alegrar a los más necesitados. Además, es una manera de hacer compañía en un momento del año tan especial donde los sentimientos de cambio están a flor de piel.

Las muestras de amor al prójimo se replicaron en muchos puntos de Argentina y fueron cientos las personas que con alegría se llevaron un valioso presente para compartir en familia. En este caso, la mamá de @lamotoneta se llevó una gran sorpresa cuando un cartonero, al cual le obsequio una barra de chocolate, abrió su corazón y le contó su triste realidad.

"Mamá salió a dar una vuelta por el barrio a repartir barras de chocolate", escribió la joven en la red social del pajarito y explicó que su progenitora no quiso comprar huevos en modo huelga por los precios. Además, contó que la señora preguntó en comedores y otros lugares para ayudar en este día, pero como no consiguió respuesta y salió a la calle sola a dar vueltas.

Mamá salió a dar una vuelta por el barrio a repartir barras de chocolate (no quiso comprar huevos modo huelga x los precios)

Uno de los cartoneros al que le dió lloró xq nunca había comido algo así y no quería terminar de comerla para llevarle un pedacito a su hija a su casa. — �� Moto �� (@lamotoneta) April 16, 2022

"Se acercó educadamente a preguntarles si querían una", continuó con el relato. Todo iba en orden hasta que uno de los cartoneros, al que su madre le dio la barra, lloró porque nunca había comido chocolate y no quería terminar de comerla para llevarle un pedacito a su hija a su casa. La mujer muy conmovida por su historia, no dudo en darle más dulces para su familia.

Tras conocer esta historia, la joven decidió contar en la red social lo ocurrido. En otro tuit escribió que si bien ella no suele compartir los actos solidarios que hacen sus papás, pero en esta ocasión, sintió que era un acto digno de orgullo porque lo decidió de un momento para el otro y sin ayuda de nadie. Además, la vida de este cartonero representa las vivencias de otras personas que viven bajo la línea de pobreza.

esta vez fue todo tan sobre la marcha, pim pum preguntó x comedores esta mañana, llamó a un par de lugares , no consiguió respuesta y salió a la calle nomás a dar vueltas a hacer lo que quería, a pesar de todos los riesgos que implican para ella x su salud.

Te amo babita❤️ — �� Moto �� (@lamotoneta) April 16, 2022

La usuaria también destacó que su madre salió a repartir chocolates a pesar de "todos los riesgos que implican para ella y su salud". Por último, comentó "Sean buenos. Y si no pueden siempre, al menos cada tanto" y aseguró que estos pequeños actos son lo más lindo de la vida.

El hijo de @lamotoneta se hizo viral y cientos de personas comentaron acerca del acto de su mamá. "¿Sabes con qué me quedo? Además de la acción por demás de tu mamá y del ejemplo que te queda a vos. ¡Eso es infinito!", escribió una joven. "Un cielo tu mami. Por más personas cómo ella" comentó una señora. "Que ponga mercado pago y le depositamos para que reparta más", dijo un joven.

Sean buenos. Y si no pueden siempre, al menos cada tanto. Es más lindo.

Eso nomás. — �� Moto �� (@lamotoneta) April 16, 2022

"Que buen gesto, que buen corazón tuvo su mamá. Ojalá habría muchas personas así, acá en casa este año no hay huevos de pascua porque no se puede. El Viernes le dieron uno en el colegio a mi niña de 7 añitos y entendió que mamá no le puede comprar este año. Es lo que nos toca", señaló una mujer.

La historia del cartonero que nunca había comido chocolate conmovió a todos en Twitter. Actualmente, el tuit tiene más de 53 mil "me gusta", al rededor de 1300 retuit y cientos de comentarios.