Verónica Vieyra nació en 1968 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Inició su carrera en la actuación a los 26 años en Inconquistable Corazón y desde ahí participó en casi una veintena de ficciones. Sin embargo, su último trabajo en la TV fue una pequeña participación en el 2013 y desde entonces desapareció del ojo público.

Su primer papel en una ficción de trascendencia fue en 1995, como Marisa en Montaña Rusa. Rol que repitió al año siguiente en Montaña Rusa, otra vuelta. Al mismo tiempo trabajaba para Canal 9 en lo que sería su primer papel de villana, Laura Levin en Por Siempre Mujercitas.

Millie Stegman y Verónica Vieyra protagonizaron junto a Guillermo Francella la exitosa "Naranja y media" por Telefe.

Pero la verdadera explosión de su carrera fue en 1997 cuando protagonizó Naranja y media junto a Guillermo Francella y Millie Stegman. Luego llegó el turno de Muñeca Brava, Cabecita, PH, Panadería "Los Felipe", Se dice amor, Mujeres de nadie y su última aparición en el 2013 en Farsantes.

Pero los papeles más recordados por la audiencia fueron en los que interpretó a las "malas", como en Máximo Corazón, Amor en Custodia y Patito Feo. También incursionó en la conducción con La pareja ideal y en el cine con Facundo, la sombra del tigre y Comodines.

La tormentosa vida privada de Verónica Vieyra

Verónica tuvo dos grandes amores a lo largo de su vida. El primero comenzó cuando todavía era una adolescente con Silvestre (quien le llevaba 16 años). “Yo vivía en Gualeguaychú y vine por unos días a Buenos Aires. Estaba muerta por él desde los 12 años. Escondía sus fotos detrás del ropero y cuando lo vi creí que me desmayaba. Esa noche me quedé a ver un ensayo y al otro día me invitó a tomar un té. Llegué dos horas tarde y cuando nos sentamos a la mesa me dijo que no le gustaban las chicas que se maquillaban y que usaban los jeans rotos. Con ese reto terminó de enamorarme”, recordó años más tarde.

Verónica Vieyra y Silvestre mantuvieron una relación durante 22 años, tiempo en el cual tuvieron dos hijas (Imagen ilustrativa).

La pareja se consolidó rápidamente, y en 1989 se convirtieron en padres de Macarena y en 1995 de Camila. Cuatro años después finalmente fueron hasta el altar, pero en 2010, tras más de dos décadas de convivencia, se separaron en medio de un escándalo por los reclamos económicos.

Además, Silvestre la acusó en el programa de Mirtha Legrand de haber tenido una relación amorosa con Daniel Scioli cuando ella tenía solo 13 años, a lo que días después ella respondió con un: "¡Por favor, por favor! Daniel ha sido un caballero con mi familia".

Actualmente está radicada nuevamente en Entre Ríos y en pareja desde el 2014 con Claudio Pela Sobredo.