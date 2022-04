Cuando la televisión argentina pasó de blanco y negro a color, ella estuvo ahí. Cuando Maradona levantó la copa del mundo en el Mundial del 86, ella estuvo ahí. Cuando renunció de Fernando De La Rúa, cuando murió Néstor Kirchner y cuando alguien inventó el huevo de pascua salado, ella estuvo ahí. La larga trayectoria de Mirtha Legrand en los medios argentinos es también uno de los memes más populares del país.

Recientemente, la mismísima diva de los almuerzos respondió a estas burlas acerca de su edad, algunas mejor intencionadas que otras, en diálogo con Los ángeles de la mañana. Antes de ingresar al Teatro Colón para una noche de arte, la conductora apareció por la pantalla de América y se refirió al popular fenómeno viral que se formó alrededor de su edad.

.

Aprovechando la presencia de Legrand, las angelitas de De Brito le preguntaron a la conductora por su regreso a la televisión y el programa que condujo su nieta, Juana Viale, durante el auge de la pandemia del coronavirus. "Ya vamos a estar, yo voy a estar, en lo que a mí respecta te puedo decir que voy a estar", confirmó con seguridad la diva, prefiriendo no dar más detalles porque restan definir algunas precisiones.

Acto seguido, el movilero de América le preguntó su opinión sobre la decisión de la primera dama, Fabiola Yañez, de dar a luz en un sanatorio privado en vez de en un hospital público. "Y...no sé, tendrá sus motivos, pero los desconozco", respondió con cuidado. El entrevistador también la cuestionó sobre su relación con Adrián Suar, debido a rumores de una enemistad entre las dos figuras por temas de negocios. "No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira", volvió a responder con cuidado.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre los memes acerca de su edad

Los internautas argentinos esperan que Legrand sobreviva a las demás figuras públicas de avanzada edad.

Para distender la charla, el notero le preguntó su opinión acerca de los memes que circulan en las redes sociales con respecto a su edad: "¿Cómo toma cuando en las redes se hacen chistes sobre su edad?", preguntó, a lo que la diva respondió con gracia: "Nada, los tengo bien vividos, ojalá ellos lleguen a mi edad como yo", sentenció.

Mirtha también se mostró entre molesta y sorprendida, mientras se apuraba para ingresar el teatro, cuando el cronista del ciclo de Ángel de Brito le preguntó por un viral reciente que la involucra. Unos alumnos de una escuela en Entre Ríos hicieron la biografía del General San Martín como si fuera un perfil de Facebook, colocando entre sus contactos amigos a la conductora, además de a "Juanma" Belgrano y Simón Bolivar. "No. No sé de qué me habla", expresó mientras se alejaba de los micrófonos y las cámaras.