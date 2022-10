Rocío Gancedo participó de Gran Hermano 2011 y a pesar de que su paso por la casa fue muy corto, poco a poco fue ganado su lugar en los medios y trabajó en conocidas obras teatrales. Asimismo, logró conseguir contención y apoyo en la fe, sin embargo, en 2017, la depresión y muerte la encontró cuando apenas estaba comenzando con su esperada y deseada carrera artística. Su caso causó gran conmoción entre los "ex hermanitos" y hoy en día las causas del terrible suceso siguen siendo un enigmático.

Hace menos de una semana comenzó una nueva edición de uno de los programas más populares del mundo, muchos usuarios de las redes les surgió la pregunta ¿Qué fue de la vida de los jugadores? Mientras algunos continuaron vigentes en los medios y se convirtieron en artistas reconocidos, otros optaron por tener una vida completamente anónima y alejada de todo y también cabe destacar que hubo quienes sufrieron la fama y conocieron las cosas más oscuras de los medios de comunicación.

Un cambio de vida

Nació el 27 de marzo de 1989 dentro de la familia de clase media de la localidad de Lomas del Mirador, Buenos Aires. Desde que era muy chica sintió una gran afinación con la televisión y lo artístico, por eso se desarrolló como modelo desde que era joven. En 2011, con 21 años, vio la propaganda de convocatoria de Gran Hermano y no dudo que esa era la oportunidad que estaba esperando. Tras pasar varios castings, finalmente fue confirmada como participante. "Quiero ser vedete y es probable que me miren, no soy una fea chica", confesó Gancedo en el video de presentación del certamen.

Su paso por la casa de TELEFE fue muy corta, de hecho, fue la primera eliminada del ciclo. A pesar de su breve estadía, comenzó a tejer su carrera como mediática y esto le dio la posibilidad de reingresar en el repechaje junto con Cristian U, con quien mantuvo una alianza y amistad. Si bien volvió con todo al juego, a la semana, el encierro le empezó a pesa y finalmente en el noveno día, salió del lugar por voluntad propia. Luego de participar en los debates y distintos programas de espectáculos, consiguió lo que tanto había soñado, ser actriz.

La consagración en el teatro y el encuentro con Dios

Después que término Gran Hermano, consiguió su primer papel como actriz y debutó en "Black & White" junto con el conocido Mago Black y el mediático Guido Süller. Su primera temporada de verano fue un éxito rotundo y por ella llegó la posibilidad de trabajar con el querido humorista y ex MIDACHI, Miguel Del Sel en la obra "Complicados". De esta manera, se convirtió en una cara recurrente de Mar del Plata, Villa Carlos Paz y la mismísima Calle Corrientes.

En medio de la locura de la actuación y la fama de los medios de comunicación, la ex hermanita, encontró un gran apoyo y contención en la fe. Su llegada a la iglesia cristiana fue inesperada, de hecho, conocido este mundo gracias a su acercamiento al consagrado escritor, Bernardo Stamateas. Su conversión religiosa la mantenía muy activa, ya que repartía su tiempo entre el modelaje, las redes, el estudio profesional de la Biblia y las tareas de evangelización y solidaridad en un barrio emergente de la Ciudad de Buenos Aires.

Gancedo pasó de ser vedete a colaborar en barrios populares.

Un suceso inesperado

Luego de conocer las duras vivencias de miles de vecinos que vivían en los barrios de emergencia, Gancedo vio la necesidad de hacer algo por ellos y de esa forma llegó a la militancia del Frente Renovador. A través de sus redes sociales se encargó de apoyar distintas causas sociales y volvió a reaparecer en los medios de comunicación aunque muchos criticaron su nuevo estilo de vida y prejuzgaron su capacidad intelectual para ser parte de la política, Gancedo logró mostrar sus buenas intensiones.

En septiembre de 2016, su vida comenzó a declinarse debido a que su padre falleció. Para principios del año siguiente, la ex Gran Hermano, debió ser internada en una clínica psiquiátrica a raíz de una gran depresión y tristeza. Tras varias semanas de cuidados y rehabilitación, fue dada de alta aunque debió permanecer bajo un estricto tratamiento psicológico.

Gancedo cambió completamente su imagen durante este periodo de su vida.

El final que nadie esperaba

Las semanas que siguieron después de la internación fueron muy variadas y complejas, la modelo debía recibir acompañamiento familiar diario y el seguimiento profesión tenía que ser las 24 horas del día. Si bien parecía estar recuperando su luz de a poco, el mediodía del 29 de noviembre de 2017, todos se sorprendieron al conocer que Gancedo se había quitado la vida tras arrojarse del quito piso del edificio que habitaba en el barrio de Las Cañitas.

Su muerte causó gran conmoción y su círculo más íntimo no entendía los motivos de su decisión debido a que se la encontraba mucho mejor. En el primer momento, el psicólogo de la modelo, Gervasio Díaz Castelli, fue imputado judicialmente por negligencia profesional, ya que consideraban que había contribuido en el terrible desenlace. Finalmente, el analista fue absuelto y su caso fue cerrado. A cinco años de su partida, los seres queridos siguen buscando respuestas y sostienen que ella no podía llegar a tanto.