El amor y fidelidad de las mascotas es algo que se puede detectar en varias formas. Algunas de esas situaciones son captadas y se viralizan en las redes sociales. En este caso, una mujer sufrió un ACV mientras estaba paseando con su mascota por la vía pública y su perrita no se despegó de su lado en ningún momento. Hasta la acompañó en la ambulancia al hospital. La imagen del animalito dentro del vehículo se volvió viral.

La protagonista de esta historia es Jana. Esta caniche salió a dar un paseo la semana pasada por la zona sur de la ciudad rosarina con Susana, su dueña. Mientras caminaban la mujer se descompensó al sufrir un ACV.

Los vecinos del lugar llamaron inmediatamente al 107, el número de emergencia de SIES, al ver a la mujer desmayada. No pasó mucho tiempo hasta que llegó la ambulancia para asistirla y allí determinaron que debía ser internada de urgencia.

La caniche Jana no se alejó ni un segundo del lado de su dueña (imagen La Capital).

No obstante, lo más curioso del hecho es que la perrita Jana no se alejó ni por un segundo del lado de su dueña durante todo el tiempo entre el que Susana se desvaneció, fue auxiliada por los transeuntes y llegó la asistencia médica.

La muestra de cariño de la caniche fue tal que incluso los paramédicos no quisieron alejarla de Susana. Es por eso que finalmente los doctores optaron por subirla a la ambulancia junto a la mujer, que ya se encuentra recuparada y en las últimas horas regresó a su casa para reencontrarse con su fiel compañera.

En tanto, Cristian Bottari, director del servicio público de ambulancias, declaró que este tipo de historias no son inusuale para quienes trabajan en el SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias). "Quienes realizamos atención prehospitalaria trabajamos en el mismo lugar donde suceden situaciones que casi nunca son felices y tenemos que adaptarnos a esos escenarios siempre cambiantes", destacó.

Los profesionales de la salud que asistieron a Susana y que “subieron” a Jana a la ambulancia son el médico Alberto Lamagna y el enfermero Sergio Méndez. Para los especialistas este hecho no es nuevo y por eso no estaban sorprendidos de que la mascota no quisiera separarse del lado de su dueña cuando decidieron que era necesario ir a un hospital.

Por último, la foto donde se ve a Jana en el interior de la ambulancia circuló durante toda la semana entre los profesionales del Sies. "Jana quiere ir con su dueña. Lo importante es que la paciente se sienta acompañada", reconoció alguno de los médicos en los mensajes que circularon por las redes. Además, señalaron que los doctores contuvieron a la perrita hasta que los familiares de la paciente llegaron al hospital.