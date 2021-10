Elo Podcast continúa con la seguidilla de notas a influcencers, modelos y actrices porno de todo el país, en las cuales les pregunta qué le dirían a determinado jugador de fútbol para motivarlo para el próximo partido que disputen con su club. En un primer momento, fue el turno de Luciana Milessi, que le hizo una propuesta subida de tono a Julián Álvarez; luego, Jazpincita le hizo un ofrecimiento similar a Christian Pavón y ahora le tocó el turno a la modelo "Tokyo", quien también le hizo una propuesta sexual al nueve de la selección Joaquín "Tucu" Correa.

La actriz "Tokyo" conversó con Elo Podcast (Elías Kier Joffe), quien le dijo que en la sección de "Pícaro News", los usuarios habían elegido al "Tucu" Correa como el jugador "más pícaro". En tanto, Elo le propuso que le "diga algo" al jugador de Inter de Milán, por lo que la entrevistada miró a cámara y dijo: "Tucu, mandame un mensaje directo por Instagram, que quiero que mientras me 'des bomba' me ahorques con tu correa".

El mensaje de la mujer al jugador de la Selección argentina se hizo viral en las redes sociales y provocó los comentarios de cientos de usuarios en Twitter.

"TUCU CORREA DAME BOMBA Y AHORCAME"

El 9 de la Selección no la puede embocar. Por eso Tokyo nos pidió el micrófono para motivarlo ‼️��️�� pic.twitter.com/tIezytwTPm — Elo Podcast (@eIopodcast) October 8, 2021

¿Quién es Elo Podcast?

Conocido como Elías Kier Joffe, quien se denomina como un abogado "exitoso", vive en Nordelta y tiene un currículum y experiencia envidiable. Pese a sus muchos títulos y logros relacionados al mundo de las leyes, Elías se zambulló a un mundo que para él era totalmente desconocido, pero el cual deseaba con todas sus fuerzas. Hoy, más allá de que lo niegue, se convirtió en un referente del fenómeno con ELO Podcast en Argentina.

El comunicador se convirtió en tendencia en las redes sociales, especialmente en Twitter, a partir de la viralización de fragmentos "picantes" y al borde de la censura, con entrevistas a influcencers y actrices porno argentinas.

La primera entrevista "picante" de Elo Podcast (luego vendrían las de Milessi, Jazpincita, Agustina Kogan – quien le hizo una propuesta sexual a Leandro Paredes- y Camila Nair – quien le hizo un ofrecimiento subido de tono a Brian Romero) fue la que tuvo con la cantante Estefanía Holman. La artista confesó que le había cobrado mil dólares a dos futbolistas colombianos de River Plate y de Boca Juniors para tener sexo con ella. “Estuve con un jugador de River colombiano hace poco que tiene novia, entonces pagó por mi silencio. Yo no le dije nada, él me ofreció. Me dijo ´te doy mil dólares y vos no decís nada´. Por eso no voy a decir el nombre y lo voy a respetar. Seguimos hablando y tenemos la re buena onda", dijo Holman.