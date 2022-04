Luego del último feriado de marzo, en donde se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, son varios los que ya están preguntando acerca del próximo feriado.

En las vísperas de Semana Santa, en donde se rememorará la crucificación y resurrección de Jesús, muchos todavía no tienen muy en claro cuáles son exactamente los días que caerán feriados, pese a que la gran mayoría termina tomándose un fin de semana XL ante esta fecha.

El cronograma oficial del 2022 indicó, a través de los ministerios del Interior y de Turismo y Deportes, que los feriados de esta Semana Santa caerán el 14 y el 15 de abril, tratándose el jueves 14 de un día no laborable, y el viernes 15 como feriado.

A días de Semana Santa, muchos están buscando algún lugar para disfrutar del feriado.

Aquel que deba trabajar de igual manera durante el viernes Santo, deberá recibir el doble de su sueldo habitual, ya que en todos los días feriados rigen las normas de descanso dominical.

En cambio, el jueves 14, al tratarse de un día no laboral, el empleador será quien elija si decide trabajar o no. En caso de hacerlo, no recibirá el doble de su sueldo, sino que cobrará su salario como un día más.

El feriado del viernes Santo será el último feriado del mes, y recién el 1° de mayo, en donde se conmemora el Día del Trabajador, volverá a haber uno.

.

De los 17 días festivos que confirmó el Gobierno el noviembre pasado, aún continúan restando seis feriados inamovibles y dos trasladables. Además, todavía quedan tres fines de semana largos y tres feriados con fines turísticos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables que quedan para este 2022

- 15 de abril: Viernes Santo

- 1° de mayo: Día del Trabajador

- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

- 9 de julio: Día de la Independencia

- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

- 5 de diciembre: Navidad

Por otro lado, aquellas dos fechas que pueden llegar a sufrir modificaciones, al tratarse de feriados trasladables, son:

- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Se celebrará el mismo viernes, y no se puede trasladar al lunes siguiente porque coincide con el 20 de junio.

- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín. Se celebrará el 15 de agosto, y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que cae 12 de octubre, se celebrará el 10 del mismo mes.