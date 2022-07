Una inesperada rencilla se reavivó en mayo de 2022. ¿Los protagonistas? Romina Gaetani y Facundo Arana. La actriz arremetió contra su "ex pareja" de ficción en el programa de espectáculos LAM. En aquel momento dijo que el actor había tenido "actitudes violentas".

Estos dichos trascendieron la pantalla chica y Arana decidió iniciar acciones legales contra Gaetani. Sin embargo, al poco tiempo se juntaron con sus abogados para llegar a un acuerdo. Pese a esto, a más de dos meses de la tensa situación, el actor aceptó dar una nota donde se refirió a todo lo vivido.

“Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome en estas discusiones. Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón”, expresó la afamada artista en aquella charla con Ángel De Brito.

Por su parte, Facundo Arana decidió mantenerse en silencio y dejar que todo se dirima en la Justicia. Por eso, al haberse reunido, todo llegó a buenos términos y además, se tomaron una foto amistosa, como señal de buena fe.

¿Qué pasó ahora entre Arana y Gaetani?

El tiempo pasó y el ex "Padre Coraje" fue interceptado por un cronista, al que, sin pelos en la lengua, le contó cómo vivió aquella experiencia: "No tengo mucho para decir en este momento. Todo es intenso, todo es difícil y del otro lado miro y está Romi".

"Lo dejamos, por ser un tema tan sensible, en manos de abogados. Nos encontramos nosotros, resolvimos nuestras diferencias, que yo suponía que eran muchas, pero la verdad es que no eran tantas. Nos pusimos de acuerdo, nos miramos, nos abrazamos y nos fuimos cada uno a su casa", rememoró Arana.

Facundo Arana y Romina Gaetani durante una escena.

"Después, a mí me definen mis acciones. Además, soy como soy. Me hubiera encantado recordar determinadas cosas. No me acuerdo, pero tampoco puedo decir ‘esto es mentira', porque con ella tenemos una confianza y nos hemos dicho unas cosas. Hago silencio respetuoso, punto", manifestó solemne .

Sobre aquel encuentro con Gaetani, el actor y músico expresó: “En una conversación es muy lindo hablar y ser escuchado. Pero también escuchar al que tiene algo para decir. Fue una conversación muy amena, pero no hay mucho más para decir, porque nos pusimos de acuerdo. Tanto ella como yo somos dos personas que además vivimos nuestra profesión con mucho respeto por el otro”.

"Nosotros sobramos acá"

“Yo nunca tuve que firmar ningún acuerdo de nada. Yo el acuerdo lo hago así, ni te tengo que dar la mano. Nos miramos a los ojos y ya está. Yo soy así. Pero si el abogado quiere firmar un acuerdo, me lo manda y lo firmo. Una vez que ella y yo hablamos, me lo dijo el mismo Burlando ‘nosotros ya sobramos acá'”.

Asimismo, habló de la repercusión puertas adentro de su casa y cómo lo vivió su familia. Por otra parte, dijo que su esposa, María Susini, “es una leona” y que hablaron todo con sus hijos sin tapujos.

“Fue fuerte todo, pero fue lindo poder mirarlos a los cachorros y decirles ‘¿qué?’, me hicieron todas las preguntas que me querían hacer, les respondimos como padres y todo el resto queda adentro de casa. La conversación que tuvimos con Romi fue espectacular”.