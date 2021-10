Tras superar su diagnóstico de Covid, Susana Giménez se muestra mas lúcida que nunca. Como siempre, la diva se anima a todo y esta vez se animó a mostrarse fanática del cantante de trap del momento: L-Gante. Lo hizo a todo trapo y no tuvo pudor en cantar la difícil letra del hit del cantante, "Abecedario", y publicar el video en las redes.

Filmado bien casero desde el tocador de su baño en su mansión de Uruguay, donde reside por el momento, la diva cantó la versión del abecedario de L-Gante y fiel a su estilo espontáneo, cometió un error que no pudo disimular. “Mientras me maquillo repaso el abecedario A,B, C, D, EEEEE”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en una hora superó los 135.000 likes.

Allí se la ve rodeada de maquillajes, con un descontracturado look: remera blanca, a medio maquillar y su melena platinada. En medio de la situación donde evidentemente la diva se alistaba para alguna ocasión, comenzó: "A ver, vamos a escuchar el abecedario”. Allí comenzó a sonar la canción del músico oriundo de General Rodríguez, y después de unos segundos, se percató que se confundió. Pero mantuvo el entusiasmo y se preparó para poner verdaderamente el tema que quería: abecedario de L-Gante.

.

Una vez que entonó las primeras cinco letras se detuvo en la “e” y resaltó: “Ay, era más larga esa parte”. Aquí ya comenzó con el pie izquierdo pero no le importó. Luego siguió con el resto del tema y cuando llegó a la mitad cometió otro error en una parte del abecedario: “O, P, Q, R, S, T, O, P X”. Entre risas, la diva se sinceró: “Ay, iba la ‘x’ ahí, me la pasé”. A pesar del pequeño blooper, decidió compartir el clip para mostrarle un poco del detrás de escena de su momento de coqueteo.

Como toda letra de trap, solo pueden ser cantadas a la perfección por sus autores. Pero la diva se anima a todo y decidió compartir el cómico momento en las redes. Recordemos que la conductora está a pocas horas de recibir una distinción en la nueva edición de America Business Forum, ceremonia que tendrá lugar este viernes 8 de octubre en Punta del Este y contará con la apertura del Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou.

Mira el video de Susana Gimenez cantando y disfrutando de un hit de L-Gante