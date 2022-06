Tras los aumentos de 40% en el boleto de colectivo, cargar la tarjeta SUBE hasta 400 pesos gratis es una buena opción para palear el incremento que llevó de $18, a $25,20, según anunció el Ministerio de Transporte de la Nación hace una semana. ¿Cómo tramitarlo a través de MI ANSES?.

El beneficio se trata de un descuento de hasta 100% del total de la carga, pero con un tope de hasta $400. Dicha promoción se podrá utilizar hasta que finalice junio y es exclusivo para Cuenta DNI Adolescente, una billetera virtual hecha para jóvenes de entre 13 y 17 años. El descuento se hace por vigencia y por persona.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que este tope de descuento se unifica con las recargas de celular, que se hacen con las compañías telefónicas Movistar, Personal o Tuenti.

Paso a paso, cómo cargar la SUBE con un 100% de descuento

Para poder cargar la tarjeta SUBE gratis con tu usuario de Cuenta DNI Adolescente, es necesario ir a la aplicación del Banco Provincia para Android o iOS y allí hacer clic en la sección "Recargar transporte". Una vez recargada la tarjeta de transporte público, es necesario validar dicha recarga en cualquiera de las terminales automáticas disponibles en las estaciones de tren o subte.

El reintegro del beneficio estará reflejado en cada cuenta en un plazo no mayor a 10 días, según informó el Banco Provincia. Además, en la página de la entidad aclararon que el uso de este beneficio no excluye el consumo de otros beneficios de Cuenta DNI y las promociones ofrecidas no son acumulables.

Ejemplo de recarga

Un ejemplo que dio la propia entidad financiera del estado bonaerense, si una persona realiza una recarga por $200, recibirá en su cuenta un reintegro el total de los $200. Lo mismo aplica para quien haga una carga en el teléfono celular. Si por el caso, el usuario carga $300 en su celular y $300 en su tarjeta SUBE, entonces solo se le hará un reintegro de $400, ya que ese es el tope.

En el caso de que haya algún inconveniente en la transacción, podemos comunicarnos con el número que ofrece el Banco Provincia para más información y asistencia al usuario: 0810-666-2364.

Tarifa social para jubilados 2022

La tarifa social para la tarjeta SUBE puede tramitarse solamente si sos jubilado y/o pensionado, personal del trabajo doméstico, veterano/a de la Guerra de Malvinas o monotributista social. Además, se suman a la lista los beneficiarios de los siguientes planes sociales:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo

Seguro por desempleo

Seguro de Capacitación y Empleo

Programa Promover Igualdad de Oportunidades

Programa PROGRESAR

Programa “Potenciar Trabajo”

Pensiones No Contributivas

Para poder utilizar el beneficio de la tarifa social, es necesario hacer una serie de pasos en un trámite sencillo que se realiza mediante la web de MI ANSES.

El primer paso es crear un Pin Sube en el apartado "Programas y beneficios" de Mi ANSES. En el caso de querer hacer el trámite de manera presencial, es necesario acercarse a un centro de atención con tu tarjeta SUBE y tu DNI.

Luego, el beneficio ya esté dado de alta, por lo que lo único que quedará por hacer es ir a cualquiera de las terminales automáticas y activar la tarifa social desde dichas terminales ubicadas en las estaciones de trenes y subtes.