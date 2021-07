Fito Páez fue el gran ganador de la noche del viernes pasado en los premios Gardel 2021. Su último trabajo, "La conquista del espacio", fue reconocido por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) con el Oro, el galardón máximo.

En ese disco, el rosarino invitó a referentes de otros genéros como Lali Espósito, Ca7riel y Hernán Coronel junto a sus músicos de Mala Fama.

La noche sábado el grupo tropical no pudo ganar en su terna, pero tanto la participación en el trabajo con Fito, como haber aceptado formar parte de la competeción artísitca, demostró que para Coronel quedó atrás el episodio que lo tuvo a maltraer el sábado 15 de mayo, cuando se viralizó en las redes sociales un video tras lo cual fue acusado por algunos de sus fans de manosear a su nieta.

.

Al hombre de 43 años se lo veía con la nena a upa y una mano debajo de la remera de la menor, en medio de una cena con otros adultos. Ante las acusaciones de seguidores en redes, el cantante se defendió desde su cuenta de Instagram y aseguró que jamás le pondría un dedo encima a la pequeña.

"No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crío desde que nació y es mi mayor orgullo", enfatizó en un posteo el artista que hizo famosa a la cumbia villera. Y, en otro en el que sumó una foto con la neta en un día soleado, resaltó: "Vengan a conocerla y ayudarla o alegrarla. Dejen de estigmatizarla de niña abusada".

Entre otros familiares, su hija mayor, Karen, comentó ese posteo y sostuvo: "Ya nos causaron un daño que no lo van a poder curar. Van a tener que pagar. El daño que hicieron va a volver!!!! Gracias por no haberme dejado cuando re necesite. Fuiste el único que no me abandono. Te amamos".

El video del escándalo había sido compartido por María Palacios, la instagrammer más conocida como La Chabona. Se lo veía en una cena muy animados. Poco después de las acusaciones contra Coronel para parte de algunos fans, la joven retiró ese material de las redes.