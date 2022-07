El animador infantil Diego Topa es uno de los personajes más queridos por los chicos y chicas. Criado artísticamente en Disney, lejos de quedar en el olvido, hace décadas que viene siendo un éxito y que los niños y niñas de todo el país lo siguen a sol y a sombra, hecho reflejado en sus éxitos teatrales en la actualidad.

Estando sumergido en el mundo infantil hace muchos años, el artista no vacila a la hora de hablar de lo que él cree que es adecuado y no para los niños y niñas en lo que refiere al consumo de contenidos. En tal sentido, dialogó con Mañanísima, programa televisivo que conduce Carmen Barbieri, y se refirió enfáticamente al tema.

“Para mí es un tema que está bueno hablarlo, porque el bullying está a flor de piel, y los más chiquititos sobre todo no saben que están haciendo bullying”, comenzó diciendo en la entrevista que brindó.

Además, comentó acerca de cómo los menores terminan “copiando” actitudes y formas de vestir de artistas adultos que toman como referentes sin tener noción de lo que están haciendo: “A veces tienen reacciones que uno dice ‘pero eso no lo ves en casa’. Y lo ven desde YouTube, o no sé. Hay que tener mucho cuidado”, reflexionó.

Como ejemplo de cómo afectan en su desarrollo, tomó a la cantante Tini Stoessel, estrella de la música pop actual en nuestro país, quien para él no debería ser una referencia para el público más pequeño: “Hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini, ¡que son espectaculares!, pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está buena, muy sexualizados. No está bueno y lo noto” expresó, contundente.

Como posible solución al tema, Topa compartió su visión y deslizó la posibilidad de que un algoritmo seleccione de alguna manera los contenidos que consumen los niños y niñas de dos a cuatro años en las plataformas digitales.

Topa habló públicamente de su intimidad tras el nacimiento de su hija Mitai.

Topa también fue consultado acerca de la familia que formó, con la diversidad y las formas alternativas a las hegemónicas como premisas. Si bien él siempre resguardó su intimidad como un tesoro, luego del nacimiento de su hija Mitai decidió hablar públicamente de su familia.

En conversación con el programa radial Agarrate Catalina, Topa contó las razones por las cuales, en un principio, no hablaba públicamente sobre la conformación de su núcleo familiar, compuesto por otro hombre como pareja, y su pequeña hija. En este contexto, el artista infantil fue consultado sobre la crianza de su niña y contó que está muy atento al contenido que ella consume en Internet.

También se refirió al impacto que tuvo en su vida la llegada de Mitai: “No lo conté por miedo a perder el trabajo” dijo, sin dar lugar a dudas, y agregó: “No es que no me atrevía a decirlo, uno viene de la generación de no poder contarlo, de mantener todo eso en la privacidad: trabajaba en Disney y no podía decirlo”.

En la misma línea, señaló cómo repercutió en su vida el hecho de haber sacado a la luz parte de su intimidad: “Hoy las cosas cambiaron tanto que para mí es un orgullo ahora mostrar mi familia y Mitai es muy feliz con sus dos papás”, concluyó.