"El dibujo me ayuda a vivir, a analizar el mundo que me rodea y a analizarme. Me ayuda con mis dolores. Tengo un dolor, lo dibujo y es menos doloroso", dice a cronica.com.ar el humorista gráfico creador de Mabel y Rubén, hijo de Caloi. "Soy Tute desde segundo o tercer grado. De Matías pase a Matutue, y finalmente Tute. Después cuando empecé a dibujar y tenía que elegir un nombre artístico lo tenia ahí a mano. Juan Matías es mi nombre, pero nadie me dice así", dice el artista Juan Matías Loiseau, que se hizo camino sin usar el nombre de su padre.

La entrevista es en su loft rodeado de libros, un cuadro de su madre la artista plástica María Cristina Marcon, otro de su hija más chica y de los que él mismo hace. Muñecos de Clemente el personaje inmortal creado por su padre y un dibujo de Malfalda del puño de Quino.

Tute, de 48 años, eligió la misma carrera de su padre uno de los grandes referentes del humor gráfico, del que él hoy forma parte. "Fue muy inconsciente.Tuve una inconsciencia muy saludable. Nunca pensé soy el hijo de Caloi. Mi viejo dentro del humor gráfico es una super figura, nunca pensé me convendrá o no me convendrá, nunca lo puse en esos términos. Me sentí dibujante toda la vida. Quise ser dibujante y sabía que iba a ser humorista gráfico", afirma en la mesa de comedor de su casa a unos pasos de la de trabajo.

Tute recibió a Crónica en la intimidad de su casa. (Crónica-Nahuel Ventura)

"Lo veía a mi viejo. Mi vieja era pintora. Era una casa muy estimulante en términos artísticos. Veía lo que mi viejo generaba, lo que le pasaba en la calle, que le pidieran dibujos. Me parecía el mejor trabajo del mundo. Yo dibujaba todo el día desde chiquito. Lo único que me faltaba es que me empiecen a pagar", se ríe al recordar lo que pensaba cuando era un nene.

"Dibujaba al lado de él, lo acompañaba al diario, me llevaba de viaje con el Roberto «el Negro» Fontanarrosa. Estaba en permanente contacto con dibujantes, pidiéndoles dibujos y y haciéndoles dibujos", relata, pero aclara que no fue un camino predeterminado.

"Siempre hay chances de hacer otra cosa. Mi hermano era músico. Mi hermana es fotógrafa y cineasta. Yo dibujante. Había una casa muy atenta, muy estimulante. Un padre y una madre atentos a lo que cada uno necesitaba y por dónde le iba a cada uno. Eramos tres hermanos pero eramos muy distintos", sostiene Tute.

Tomás era músico falleció mientras daba un recital en un local de Almagro en 2019. Tute perdió a su hermano cuando aún no se había recuperado de la muerte de su madre y en el 2012 había perdido a su padre.

"Mi hermano siempre estuvo ligado a la música y ponía la oreja al lado del parlante, eso lo vio mi vieja y le compraron un instrumento. Terminó siendo pianista. Mi hermana mas ligada a la audiovisual y terminó siendo fotógrafa y trabajando en animación con arcilla y barro, algo que mi viejo pasó mucho tiempo en su programa de televisión. Fueron padres muy atentos sobre el deseo de sus hijos"

¿Sentiste peso de ser el hijo de Caloi?

-Nunca lo sentí como un peso, hasta que sentí la influencia estilística. No dibujar parecido a él, eso es lo parecido a un peso que sentí en mi vida en relación a mi viejo. Siempre fue un relación como de discípulo y maestro, pero nunca puesta en esos términos. Nunca mi viejo me dijo esto se hace así, jamás. Era un ida y vuelta permanente, me pasaba libros de los que aprendí mucho.

Si me costó por ahí quitarme la influencia de encima, me llevó unos años pero probablemente me hubiera pasado con un maestro mas allá del vínculo.

-¿Y de tu mamá qué tenes?

-Muchas cosas, le debo la poesía, mi viejo también la fomentó en múltiples sentidos, pero la primera en poner un libro de poesías en mis manos fue mi vieja. Con una biblioteca setentista muy interesante donde convivían Vallejos y Borges. Ella era devota de la poesía y una gran pintora. Esos son cuadros de ahí son de mi mamá (mientras señala uno en particular y dice) soy yo él que está arriba del caballo. La pasión era de ella. Era una gran apasionada, compartía lo que le gustaba con todos. Creo que eso es herencia de mi vieja, mi viejo era mas tranquilo.

-¿Haces lo mismo que hicieron tus padres con vos, con tus hijas?

-Si. Es algo que uno práctica. El otro día fuimos con mi hija mayor a ver a Teresa Parodi. De chico me quedé fascinado con esa mujer que salía al escenario con una túnica blanca y prendía fuego todo. Es una cadena. Después ellas elegirán qué hacer, que se quedan de eso, como lo hice yo.

Tute y sus hermanos crecieron entre artistas, no sólo por sus padres si no también por los amigos de ellos.

"En un cena aparecía Dolina, Mi viejo nos llevaba a ver a Teresa Parodi, Atahualpa Yupanqui. Mi vieja nos llevaba al teatro al cine. Era la cotidiano, eso te marca", afirma.

Otros de lo que siempre tenían un lugar en la mesa era Joan Manuel Serrat. "Ya tengo las entradas para ir a verlo en su despedida. Es un artista extraordinario al que escucho desde que nací y que además es una gran persona, un gran tipo que siempre estuvo cerca de la familia en los momentos más felices y los más triste", dice en relación al cantautor español que este año deja los escenarios.

Al volver a hablar de padres y su infancia dice: "Me dieron mucha libertad, sobre todo mi viejo que yo me dedico a lo mismo que él. Su sabiduría fue darme libertad. Después yo le mostraba páginas, él las suyas. Charlábamos mucho del oficio. Siempre me estimuló", dice Tute, quien logró tener nombre propio y no ser jamás el "hijo de".

A los 17 años empezó a buscar trabajo de lo que soñaba. Con una sonrisa recuerda "tenía mi coraje artístico. Fui a golpear las puerta de todas las redacciones cuando terminé la secundaria. Estudié diseño gráfico un año dos años humorismo y ya estaba laburando. Después estudié cine" relata

En La Prensa tuvo su primer trabajo, que lo ganó por concurso. No le dijo nadie quién era su papá. "Un día preguntaron por el hijo de Caloi y respondieron trabaja acá. El secretario de redacción me vino a decir cómo no le había dicho, que lo conocía. Ahí entré porque había un concurso y el premio era publicar. Nunca chapee con mi viejo".

"Fui inconsciente en ese sentido, nunca pensé soy el hijo de Caloi. Como te decía el único momento fue para encontrar mi estilo y mi propia voz. Lo entendí como parte del proceso. Oscar Wilde decía que el arte todos somos hijos de alguien. A mi me tocó ser hijo doblemente sanguíneo y artístico. En el psicoanálisis se habla de matar al padre y en el arte hay que faltar el respeto a los maestros para poder generar algo propio".

-¿Cuál es el personaje preferido de tu papá?

-Clemente me recuera a él. Clemente es mi viejo. Veo muchas cosas de mi viejo en él, guiños posturas, el pensamiento critico, la ideología política, los gustos, los berretines, estaba cargado de muchísimas cosas que eran del universo de mi viejo. Lo elegiría por eso.

-Lo homenajeaste en tus dibujos

-Hice un libro Diario de un hijo. A los maestros hay que hacerles las dos cosas homenajearlos y faltares el respeto. Faltar el respeto para forjar la propia identidad. Estoy muy agradecido a mis maestros, a mi viejo doblemente. Fue un gran padre.

"Nunca voy a olvidar a mis grandes maestros y dentro de los muchos que tuve, sin duda mi viejo, Quino y Fontanarrosa son los mas importantes. Tuve mucha suerte el negro Fontanarrosa fue una especie de tío, era muy amigo de mi viejo. Paraba en casa cuando venía a Buenos Aires y nosotros en la suya en Rosario. Las dos familias libamos de vacaciones. Curtí mucho Fontanarrosa desde muy chiquito, nos cagábamos a piñas, mi hermano yo contra él jugando en la cama".

"Con Quino es distinto, era maestro de estos dos. Tenía otra edad, imponía otro tipo de respeto, era mas serio, mas distante pero afortunadamente con los dos tuve mucha relación. Con Quino los últimos 10 años de su vida con mucha sorpresa porque me empezó a llamar por teléfono diciéndome que le gustaban mis dibujos"

"A Quino yo le había pedido un prólogo para un libro mío y me dijo que no. Me dio mucha vergüenza y dije nunca mas lo llamo. Unos años después yo estaba en el supermercado comprando la leche para mi hija cuando me suena el celular. Casi se me cae el sachet de leche de las manos. Era Quino que se me puso a hacer un comentario muy puntilloso sobre mi trabajo. Después se hizo cotidiano, todos los domingos me llamaba. Me invitó a morfar y así nos empezamos a hacer amigotes, yo lo sentí amigo a pesar de la diferencia de edad y de que era un genio. Me invitó a la Feria del Libro a presentar sus libros. Me hacia sentir que había mucha confianza y algo de mi juventud al lado de su edad supongo que le revitalizaba o algo así pasaba. Me llevo muy bien con los viejos, así lo conocí a Favio y lo iba a ver. Me pasó con otra gente, siempre de oreja. Quino me llevó a la casa del pintor Guillermo Roux . ib+amos a comer, tomar vino y charlar, eran mis viejitos, yo estaba fascinado. En 2012 muere mi papá. Sigo en contacto con ellos hasta sus muertes. En 2013 Quino escribe un prólogo para un libro mio, porque después de todo eso me vuelvo a atrever a pedirle, que nunca me hubiera animado a soñar. Cuando yo era pibe empecé a dibujar y ya con 16 años pensándome como humorista gráfico soñaba entrar en el radar de Quino, que me reconociera como un dibujante. Que le dijeran Tute y diga "Ah si" que supiera quien soy como humorista gráfico y termina escribiendo ese prólogo increíble"

Tute creció y vive en el mundo del humor gráfico, es inevitable preguntarle cuál es el rol.

"La primera búsqueda es mover a la risa, pero pegadita a esa búsqueda está también la de la reflexión, agitar el pensamiento propio y el de los lectores y lectoras. Y pegadito con eso la emoción. Son las tres cosas que me interesan. Mover a la risa, la reflexión y emocionar. Si toco en alguna medida esos tres asuntos yo feliz. El humor gráfico es ilimitado. Se puede hacer muchas cosas, no solo hacer reír, se puede analizar, criticar, se puede ser lírico, poético, musical. Podes contar una historia, podes narrar lo que quieras a través del humor, que tiene musicalidad, sintesis. El humor tiene mucha potencia y una conexión con la historia, con la gente que lo hace un arte popular", afirma.

"Como autor es muchas cosas pero lo sintetizaría diciendo que es la posibilidad de sublimación. A través del humor se puede sublimar sentimientos, sensaciones, dolores , angustias y convertirlas en piezas artísticas, en piezas humorísticas que ayudan a transitar desde duelos hasta momentos históricos difíciles"

- ¿Esperas Mabel y Rubén perduren con Malfalda y Clemente?

-Me encantaría pero no tengo ninguna ambición en ese sentido. A mi me interesa que les vaya bien ahora, después vemos, si ya no voy estar, bueno que le deje regalías interesantes a mis hijas. Pero de verdad no es algo que me desviva la trascendencia, cuanto mas puedan crecer mejor pero todo en vida. Algo que heredé de mi viejo, lo tengo analizado, es que si me interesa la popularidad. Los artistas que más admiro son los populares. Me formé con ellos. Me interesa mucho más que la trascendencia la difusión popular de lo que hago, cuanto mas masivo mejor.

-¿Sos más Mabel o más Rubén?

-A veces más Mabel y otras más Rubén. A veces siento más identificación con lo expresado por Mabel y otras al revés. Porque además un día Mabel es la victima y al otro es la victimaria. Un día Rubén la está dejando y al día siguiente lo contrario. O son dos Mabeles o dos Rubemes, o están hablando de poli amor. A veces es colorada, morocha. A veces tiene bigotes, otras en pazón. Es un juego que como autor me da mucha libertad y que funciona para el lector y la lectora en términos de identificación porque cada día hay un espejo nuevo, juega con algo del imaginario colectivo que funciona aunque no sea personajes fijos. Se llaman siempre igual pero siempre son distintos.

Tute en su mesa de trabajo. (Crónica-Nahuel Ventura)

-¿Cómo surgieron Mabel y Rubén?

-Es algo curioso, no son personajes buscados. son personajes encontrados, fue accidental. En algún momento yo tuve un personaje que se llamo Batu y el proceso fue exactamente al revés, yo me senté a pensar una familia de personajes, con una psicología, una morfología determinada. Ac yo hago humor, humor libre, elijo el tema cada día y uno de los tópicos que se repite mucho es el de la pareja, el amor, pero siempre tuvieron distintos nombres los personajes, de a poco fui sintetizando, quedándome cada vez con menos cantidad de nombres. Tres años para atras estaba Oscar Roberto, Irma, Susana siempre nombres con un sonoridad de barrio, son los nombres que escuchaba en mi barrio José Mármol en la zona sur del Gran Buenos Aires cuando yo era chico . Eran los nombres de las madres y los padres de mis amigos, hasta que me fui quedando con menos nombres y la gente empezó a hablar de Mabel y Rubén. Entonces me gustó como únicos nombres de varón y mujer hasta que se convirtieron en personajes sin ser personajes fijos. No hay una Mabel y un Rubén si no que hay muchas Mabels y Rubenes, Mabelitas y Rubencitos. A veces son jóvenes , a veces niños, a veces ancianos. Se convirtió casi en chiste interno, en este juego que todos podemos ser Mabel o Rubén. Son los dos con los que elegí quedarme pero podrían haber otros. El otro dia me me preguntaban en La Rioja si era la primera vez en la historia de la historieta que había dos personajes que tenían un nombre definido pero que todos los días cambiaban su morfología, su fisonomía o incluso la edad. Me dejaron pensando. No conozco otros.

-¿Por qué te parecen que generan tanta identificación?

- Quizá por eso que decía Maitena, que las mujeres son todas distintas pero le pasaban las mimas cosas. Es un poco así todos somos distintos pero todos somos un poca Mabel y Rubén. Es decir a todos nos pasan las mismas cosas, suscribo las palabras de Maitena ampliándolo a los distintos géneros.

-Los dibujos y los textos son sintéticos

-La síntesis es algo fundamental en el humor gráfico, y dentro de mis elecciones personales es un camino que elegí hace mucho tiempo. Para mi más sintético más potencia en el mensaje, en la comunicación y en el humor sobre todo. Es algo deliberadamente buscado por mi como autor. La síntesis no es eliminar caprichosamente. Es encontrar la esencia de las cosas tanto en un dibujo como en un texto. No es economía verbal si no quedarse con el carozo del mensaje para poder trasmitir mucha potencia y no perder nada de la información. En un dibujo lo mismo, si no tiene razón de ser prefiero que no esté. Cualquier elemento gráfico aunque sea la puntita de un edificio, un color, un clima tiene que tener un sentido, de esa manera pienso los dibujos.

- Hay muchas referencias a la crítica al amor romántico ¿Cómo lo ves vos?

-El amor romántico y amor deconstruido conviven dentro de mi laburo y tensión que hay dentro de ese universo. Además creo que por mi propia edad, por mis propios pensamientos hay algo del amor romántico que no me parece mal y no estoy dispuesto a soltar y que si lo atacan lo defiendo. También entiendo que esta es una etapa de la revisión del amor romántico que me parece espectacular y necesaria. Pero también hay que una tendencia, una exageración llevada al individualismo que no me copa, que no me gusta, no me interesa. Ese es el punto donde rescato algo del amor romántico pero por supuesto prefiero el amor deconstruido. Esa tensión, esos dos universos están presentes en el libro.

El libro de Mabel y Ruben permite girar los dibujos de los personajes.

-¿Cómo elegís los temas?

-Desde hace mucho tiempo no soy yo el que busca la idea sino que la idea me encuentra a mi. Al principio decía hoy toca chiste de psicoanálisis. Últimamente me siento al tablero a ver qué necesito decir. Hay una búsqueda que está relacionada a la libre asociación de ideas que aparecen inconscientemente. Encuentro los temas de los que necesito hablar, o que surgieron en las últimas observaciones, o que me interesa analizar como artista.

-Tenes un postura política que es pública

- Todo lo que siento que tengo que manifestar en términos políticos lo hago en mis propias redes.

Tute regalándole a la vicepresidenta un dibujo de ella y su marido.

-¿Qué pensas del atentado a la vicepresidenta?

-El atentado contra Cristina me parece el resultado de una escalada de violencia que se viene naturalizando desde hace años. Me parece que no hay que restarle un ápice de preocupación ni dramatismo. Intentaron asesinar a nuestra vicepresidenta, la figura más relevante de la política. Además de investigar el caso, hay que elevar la calidad de la discusión política en nuestro país, y no permitir que los términos de esa discusión los pongan los violento.

-¿Qué te pasó al ver que el dibujo que hiciste para apoyarla se usó casi de bandera?

.-Me dio orgullo. Saber que ese dibujo que hice para apoyarla refleja un sentir colectivo me alegra.

El dibujo que Tute publicó en sus redes tras el atentado a la vicepreseidenta

-El psicoanálisis está muy presente

-A mi me interesa, se fue popularizando con los años. Hoy a nadie se le escapa un concepto como Edipo, inconsciente, hay una difusión muy grande de del psicoanálisis en Argentina sobre todo, y a mi como técnica me parece fascinante. Freud me parece un genio, un tipo bisagra en la historia del pensamiento occidental. Soy a analizante desde hace muchos años, me parece interesante. Como te dije todo lo que me interesa aparece en mis dibujos y el psicoanálisis no podía faltar.

-Usas mucho el recurso de aparecer en tu propia historieta. ¿Es por algo en especia?

-Eso se llama metahumor. Es algo que me divierte, empezas a jugar con los límites de la tira poniéndote como personaje dentro de la historieta intercambiado con los personajes que me demandan, me retan, me pide aumento, me enojo, se enojan, pasan distintas cosas. Es algo con lo que me gusta mucho jugar, también con los elementos gráficos, genera una nueva dimensión dentro del trabajo cotidiano

Tute en plena creación de sus personajes. (Crónica-Nahuel Ventura)

-También Mabel y Rubén están muy atravesados por el celular, la redes. ¿Es parte de la observación cotidiana?

- Esta presente todo lo que me interesa. Tengo la sensación de laburar con dos paisajes, uno el externo, el que nos rodea y otro sobre el paisaje interno, mis propias preguntas que termino volcando en el dibujo. Todo lo que me afecta , lo que me interesa, la política , el psicoanálisis, la pareja, los vínculos, la conducta humana, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, qué se esconde detrás de nuestras palabras, qué sentidos se esconden de los dichos. Todas estas cosas aparecen reflejadas, algunas ya como obsesiones que se repiten en mi laburo desde hace muchos años y otras que se van agregando como novedades. Después el humor funciona como un reflejo social. Si el celular aparece en nuestras vidas fuertemente también va a aparecer en mis dibujos, si de pronto nos tenemos que guardar por una pandemia naturalmente mis dibujos a poblarse de interiores y situaciones relacionadas con eso, aparecieron fantasmas por ejemplo que se convirtieron en protagonistas de mi tira durante unos menes y que reflejaban el miedo que todos teníamos en esa etapa

-¿Cómo pasaste la cuarentena?

-En lo particular bastante tranquilo porque como dibujante trabajo dentro de mi casa, estoy acostumbrado y aproveché todo el tiempo restado a la vida social que si la extrañé mucho, , para laburar. Escribí un guion cinematográfico, avance en un libro, aproveché para escribir bastante.

-Y estuviste muy activo en las redes

-Para mi es un sueño. Siempre tuve el berretín del medio, hice revistas y las redes son la posibilidad de tener mi propio medio de comunicación. Cientos de miles de lectores que me leen en el momento, es soñado para alguien que le interesa la comunicación y los medios. Me da la posibilidad de conectarme con la gente sin intermediarios y de decir lo que quiero. Las redes siempre van creciendo. Facebook tengo hace muchos años. Tengo twitter pero creo que más para escribir. Hoy Instagram es la que más uso.

-¿Y los lectores no empiezan a pedirte que toques determinados temas, o a que los personajes les pasen cosas que ellos quieren?

- Lo que cada uno quiere es ingobernable, lo que si puedo hacer es complacer mis propias necesidades, deseos e ideas y después esperar que eso que me pasa encuentre eco en los lectores y lectoras





Tute siempre tiene un lapiz, un fibrón o un pincel cerca. (Crónica-Nahuel Ventura)

-¿Sos el artista que queres ser?

Ante la pregunta se ríe, "paso por el Museo de Picasso y digo no sirvo para nada" y responde: "siempre pude vivir de esto, soy un privilegiado. Creo que nadie es el artista que desea ser, me gustaría ser mejor.Tengo las herramientas suficientes para expresar lo que quiero expresar, pero también siento que podría ser mucho mejor. La paradoja del deseo y la insatisfacción".