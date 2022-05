Un increíble historia de solidaridad conmovió a las personas en las redes sociales. Un chico de 9 años donó todos sus ahorros e hizo una colecta para comprarle anteojos a un amigo. La iniciativa del menor se viralizó en Internet y así recaudó el dinero necesario para comprarle nuevos lentes y poder cubrir los gastos de su operación de la vista.

El hecho sucedió en la localidad de Arroyito, Córdoba. Un nene de 9 años, llamado Joaquín, comenzó una campaña solidaria para ayudar a su mejor amigo, Josué. El chico se dio cuenta que su compañero tuvo que reparar sus antejos "con alambre", dado que la madre del niño no pudo comprarles unos nuevos lentes porque actualmente se encuentra sin trabajo.

Joaquín pensó que él podía hacer algo para su amigo puede tener una anteojos nuevos y por eso le donó los 4 mil pesos que tenía ahorrados. Sin embargo, esa suma no cubría el total de unos lentes nuevos, los cuales costaban cerca de 20 mil.

El menor decidió comenzó una colecta para poder recaudar la plata que faltaba. Le explicó lo que quería hacer a sus padres, quienes lo apoyaron desde el primer momento, y así fue que su padre hizo una publicación en Twitter para lograr el objetivo.

“Soy Joaquín, mi compañero de quinto grado, Josué, está necesitando lentes nuevos. Él tiene un problema en la vista y los que usa los tiene rotos hace mucho tiempo, los tiene atados con alambres porque lamentablemente su mamá no puede comprarlos porque no tiene trabajo. Cuestan cerca de 20.000 pesos porque son especiales”, contó el nene en el vídeo que se volvió viral en las redes.

Y agregó: “Yo decidí que voy a poner 4000 pesos de mis ahorros personales. Necesito de ustedes para ayudarme a completar lo que falta. Si están interesados, pueden colaborar con lo que puedan, entre todos seguro que lo logramos”.

.

Esos ahorros de Joaquín eran para pueda ir a ver a "Los Pumas", en San Juan, en agosto, pero para él lo primordial era colaborar con su amigo. La iniciativa fue un éxito en pocas horas. Se logró juntar la suma necesaria para la comprar de anteojos y Joaquín luego de enterarse de esta noticia, subió la vara y apuntó a recaudar el dinero para los gastos de la operación de la vista a la que Josué deberá someterse en poco tiempo.

Durante una nota con el Doce.tv, Josué pudo agradercerle a su mejor amigo por todo lo que está haciendo por él. “Gracias Joaquín por comprarme estos lentes, que Dios te bendiga”. expresó.

En tanto, la mamá de Josué se mostró muy agradecida por la solidaridad de Joaquín de todas las personas que decidieron ayudar a su hijo. “Estoy muy agradecida con todo. Él tiene problemas de la vista desde los cuatro años y hace dos que no le hacíamos lentes nuevos. Que un niño de nueve años tomara una decisión así, me sorprendió mucho. Cada vez que veía el video en algún canal me largaba a llorar”, reconoció.

Por último, el papá de Joaquín reveló en una nueva publicación en la red social que en pocos días Josué va a recibir sus nuevos anteojos y consiguieron un oftalmólogo pediátrico para que pueda hacer una consulta. Además, contó que la gracias a la fondos van a poder no sólo pagar los lentes y la operación, sino que también consiguieron una bicicleta nueva, ropa nueva para el colegio, una mochila nueva y hasta zapatillas.