Los participantes de “Los 8 esalones del millón” suelen emocionar a la audiencia con sus historias personales. Ante la pregunta de rigor que realiza cada noche Guido Kazcka para saber en qué usarían el dinero en caso de ganar, Horacio Piedrabuena respondió que lo destinaría a la reparación del techo en su hogar, pero cuando se coronó el campeón de la noche su respuesta cambió.

Horacio es carpintero, alcanzó la instancia final del certamen y tras responder correctamente a qué rival falló un penal Diego Maradona en el Mundial de Italia '90 se llevó el millón de pesos. Al comienzo del programa había dicho que necesitaba el dinero para reparar el techo de su casa que tenía goteras, pero al obtener el premio reveló el verdadero destino de la plata.

"Horacio si gana el millón arreglaría el techo de su casa. Se le rompió y le llueve por todos lados. También para arreglar al auto que se lo chocaron", recordó Kaczka, antes de nombrarlo ganador el viernes 5 de agosto.

"¡Horacio, tenés un millón de pesos!", celebró el conductor ante la emoción del participante. Entre lágrimas Horacio recibió el cheque del premio y confesó el destino del premio, algo que había mantenido en secreto hasta ese momento.

"Y... lo que pasa que yo el auto lo quería arreglar, aparte del techo de mi casa, porque mis viejos viven en Necochea. Y ya están grandes. Entonces me costaba mucho no poder ir a visitarlos a ellos que están viviendo allá. Entonces, con esto para arreglar el auto y poder ir a verlos a allá. Mi mamá, Isabela, mi papá, Ramón, que me están seguro viendo. Y no saben que estoy acá tampoco, no saben nada", contó conmovido el carpintero.

"Ah, ¿No saben? ¡Uh, la alegría que van a tener!", respondió Kaczka. "Me imagino. Me emociona por eso, porque si Dios quiere se va a poder arreglar el auto y visitar a mis padres", completó Horacio.

El participante volvió a presentarse en la emisión del lunes 8 de agosto para ir en busca de los dos millones, pero en esta ocasión, no pudo llegar a la final y aumentar el monto de su premio. Sin embargo, se mostró feliz por haber alcanzado la suma necesaria para reparar su vehículo y poder volver a ver a sus padres.