Una empresaria de Quilmes competirá a nivel nacional en el Premio Mujer Empresaria 2026

Sandra Bortolot, titular de la tradicional Heladería El Piave de Quilmes, representará a la Provincia de Buenos Aires en la instancia nacional del Premio Mujer Empresaria 2026, organizado por Mujeres CAME, que se realizará el próximo miércoles 29 de abril a las 16 en el auditorio de CAME, en la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión en vivo para todo el país.

La empresaria quilmeña accedió a esta instancia luego de haber sido consagrada como ganadora de la 10ª edición del Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2025, donde además obtuvo la distinción en la categoría Comercio Local.

Desde la organización Mujeres Líderes en Acción, que impulsa la participación y visibilización del liderazgo femenino en el ámbito empresarial, celebraron la designación de Bortolot como representante bonaerense.

"Sandra Bortolot encarna valores que defendemos y promovemos cada día: el trabajo sostenido, la visión empresaria, la perseverancia y el compromiso con el crecimiento productivo", expresó Sandra Torres, presidenta de la entidad.

Una historia empresarial con raíces en Quilmes

Bortolot está al frente de Heladería El Piave, histórica firma artesanal fundada en 1955 por sus abuelos en Quilmes. Según destacaron desde FEBA, hace diez años la empresaria impulsó la expansión de la marca mediante un sistema de franquicias, consolidando una red comercial en crecimiento.

Actualmente, la empresa emplea a 16 personas en su sede central y mantiene una red de franquicias que continúa ampliándose gracias al reconocimiento de la marca.

Reconocimiento al liderazgo pyme femenino

El Premio Mujer Empresaria 2026 reúne a representantes de distintas provincias argentinas y busca reconocer la trayectoria, el talento y el liderazgo de mujeres empresarias de todo el país.

La participación de Bortolot en la instancia nacional representa no solo un reconocimiento a su trayectoria individual, sino también una visibilización del empresariado pyme liderado por mujeres y del desarrollo productivo local.

Desde Mujeres Líderes en Acción destacaron además que la presencia de la empresaria quilmeña en el certamen "pone en valor el trabajo de miles de mujeres que sostienen empresas, generan empleo y fortalecen el entramado productivo argentino".

Con esta nominación, Sandra Bortolot llevará al escenario nacional el nombre de Heladería El Piave, de Quilmes y de la provincia de Buenos Aires en uno de los principales reconocimientos al liderazgo empresarial femenino del país.