Un pitbull desfiguró a una nena de 2 años y su madre pelea para que los dueños se hagan cargo. El hecho ocurrió en Merlo, cuando la menor regresaba junto a su familia de jugar en plaza. Lamentablemente, dada la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva.

Todo sucedió hace pocos días, cuando Uma (2) estaba junto a sus hermanos en la calle y, de pronto y sin previo aviso, el perro se abalanzó sobre ella y comenzó a morderla en la cara. Daniela, su madre, reclama que los dueños del animal se hagan cargo de los gastos médicos.

"Tuve que llevar a mi hija para que le pongan la vacuna de la rabia, no sabemos si el perro tenía todas las vacunas. Los médicos dijeron que por eso se le infectó la herida", denunció.

"Ella estaba en el piso y el perro encima de ella mordiéndola en la frente. Tenía toda la frente abierta, fue terrible", agregó.

En cuanto al parte médico, la nena sufrió un profundo corte en el pómulo izquierdo y debió ser ingresada de urgencia en el Hospital Posadas de Morón, donde la sometieron a una cirugía reconstructiva.

"Nadie se quiere hacer cargo. Los vecinos están a favor de la dueña de la casa donde estaba el perro, que no era la propietaria del animal", sumó Daniela, e indicó que se trata de un matrimonio mayor que alquiló la casa con el perro incluido.

La mujer, que tiene cinco hijos y es viuda de ocho meses, aseguró que no busca dinero, sino responsabilidad. "No le quiero sacar plata a nadie, quiero que se hagan cargo de lo que el perro le hizo a mi hija", pidió. Para finalizar, indicó que, luego del violento ataque, “alguien” escondió al perro y el animal no volvió a aparecer desde entonces.

