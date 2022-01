Desde que fue identificada a fines de noviembre del 2021, la variante Ómicron provocó un crecimiento exponencial de casos de Covid en todo el mundo. En la Argentina esta cepa de coronavirus ya tiene circulación comunitaria y, tras el récord de contagios -110 mil contagios el pasado viernes-, el pasado lunes se confirmaron 88.352 nuevos casos.

Sin embargo, no es la única variante que circula en el país, ya que también se continúan detectando casos de Delta, tanto que en varias jurisdicciones continúa siendo la predominante.

Y si bien gran parte de los síntomas de las variantes son similares, hay algunos que son propios de cada una. A continuación, las particularidades que las diferencian.

.

¿Cuáles son los síntomas de la variante Ómicron?

Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales síntomas que produce Ómicron son:

Cansancio

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Tos

Dolor de cuerpo

Ronquera

Escurrimiento nasal y estornudos

Sudoración nocturna

Confusión mental

Pérdida del apetito

Una particularidad de esta cepa es que las personas contagiadas casi no presentan pérdida de olfato o gusto: de acuerdo a un estudio realizado en los Países Bajos, sólo el 23% de los infectados tuvo pérdida del gusto y sólo el 12% pérdida del olfato, frente a los 48% informados con las variantes precedentes.

.

¿Cuáles son los síntomas de la variante Delta?

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Secreción nasal

Tos

Fiebre

Pérdida del gusto y olfato

Cansancio

Falta de aire

Dolor muscular

Diarrea

Nauseas

.

¿Qué pasa con Flurona y la variante Deltacron?

En los últimos aumentó la preocupación mundial por la aparación de dos nuevas variantes del coronavirus: Flurona y Deltacron.

La primera, la cual se da cuando una persona se contagia al mismo tiempo del virus de la gripe y del Covid-19, se identificó en Israel. Según los reportes de ese país, los síntomas son:

Secreción nasal

Dolor de garganta

Tos

Dolor de cabeza

Cansancio

Fiebre arriba de los 37,5°C

Estornudos

.

Por el otro lado, las autoridades de Chipre informaron que detectaron una mutación de virus que combina la firma genética de Ómicron y los genomas de Delta: Deltacrón.

"En la actualidad hay coinfecciones de Ómicron y Delta. Hemos hallado una variante que es una combinación de ambas", advirtió el profesor de Biología de la Universidad de Chipre, Leondios Kostrikis, según reportó la agencia EuropaPress.

No obstante, aún no se hicieron los estudios necesarios para entender cómo funciona esta nueva cepa, y los expertos no descartan que en realidad su hallazgo se debió a un aparente “error de laboratorio”.