Rodeado de todos sus fanáticos. Así, Martina Segovia, hermana de Lautaro Coronel, más conocido como "El Noba", quería que fuera el velatorio del cantante de cumbia 420, fallecido en las últimas horas tras sufrir un accidente con su moto que resultó fatal. Por este motivo, se complicó dar con el lugar acertado para que el artista e influencer de 25 años pueda recibir el último adiós de parte de todos sus seres queridos y seguidores.

“Están esperando el llamado. No es que se niegan porque no quieran, sino por el tema de que hay mucha gente”, había declarado Martina en diálogo con Momento D, el programa conducido por Fabián Doman, en el que hizo referencia a las cocherías que no aceptaban realizarle la ceremonia debido a la gran cantidad de fanáticos que podían llegar a asistir.

El último adiós a "El Noba" rodeado de sus seres queridos y fanáticos

Sin embargo, tras un acuerdo con el intendente del partido de Florencio Varlea, Andrés Watson, se decidió que los restos del músico se velarán este sábado desde las 9 de la mañana en el Polideportivo de Thevenet.

Cabe recordar que la madre de "El Noba", Vanesa Aranda, y sus hermanas, Martina y Abril, pidieron que todos sus seguidores fueran a despedirlo y para ello necesitaban un lugar que pudiera albergar a semejante cantidad de gente.

.

“La idea de nosotros y de mi mamá es que toda la gente que lo quería se pueda despedir de él porque él se debe a su gente. Vamos a organizar todo para que Lauto se pueda despedir de toda su gente”, había asegurado Martina en el programa luego que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de su hermano.

El hospital anunció el fallecimiento de "El Noba"

“Viernes 03 de junio 13:00 horas. Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se informa: Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor”, aseguraron desde el nosocomio.

Tras darse a conocer la noticia, los familiares del creador de Tamo Chelo, a través de las redes sociales, convocaron a una caravana de motos en los alrededores del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, dónde el cantante estaba internado en terapia intensiva desde el 24 de mayo.

El joven había ingresado al centro de salud con “politraumatismos y con un traumatismo de cráneo grave, secundario a accidente en vía pública”. Por ese motivo, había requerido de ventilación mecánica “bajo el efecto de drogas sedoanalgésicas”.