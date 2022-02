La presentadora televisiva Verónica Lozano sobrevivió a un trágico accidente ocurrido la semana pasada en un exclusivo centro de esquí estadounidense de Aspen tras haberse caído de una aerosilla en movimiento que estaba a siete metros de altura.

La actriz, que se rompió los dos tobillos y deberá someterse a una operación quirúrgica, se encontraba de vacaciones junto a su familia, y su amiga y colega Analía Franchín. Esta semana habló con el panel de “Cortá por Lozano” para explicar en detalle qué fue lo que ocurrió en esa jornada espeluznante.

Pocos días atrás se difundió en las redes sociales un impactante video en el que se ve a la famosa colgada de una aerosilla a gran altura hasta que el cansancio la vence y cae al piso nevado. En diálogo por Zoom con Paula Chávez, quien está en su reemplazo en el ciclo de Telefé, Lozano relató en primera persona cómo fue el episodio que decenas de miles de personas conocieron a través de esas imágenes, y señaló:

“Era una aerosilla séxtuple, pero íbamos tres en este caso: mi instructora, yo en el medio, y Analía Franchín del otro lado”, indicó, y a continuación, contó que al no ver bien su asiento al intentar subirse se le trabaron los bastones, lo que provocó que no pudiera acomodarse como corresponde detrás de la barra de seguridad.

Y siguió: “En ese momento aviso a quien está a cargo de la silla que la pare. Mi instructora también, y la gente empieza a gritar. Pero eso no ocurre, entonces yo trato de sacar el bastón y quedo colgada. Todos empezamos a gritar ‘stop, stop, stop’, y nunca se detuvo”, recordó Verónica, quien días atrás fue hospitalizada en el Aspen Valley Hospital.

“La verdad que fue espantoso, fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, el bastoncito traba, aviso, no detienen, que eso es lo que tuvo que haber hecho quien está a cargo de la silla, porque nosotros aparte le avisamos, y cuando levanto el culito para sacar el bastoncito, yo ahí, como sigue en movimiento la silla, quedo como colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, detalló.

La desesperación de la actriz y conductora se sintió en su voz al rememorar la trágica experiencia que vivió en Aspen: “Sentía que me estaba por morir realmente, estaba muy enfocada en todo lo que pasaba y escuchaba todo. Anita gritaba y la instructora me decía ‘aguantá, aguantá’ mientras la gente seguía gritando”, expresó.

En ese preciso instante de su anécdota, Lozano no pudo contener las lágrimas y confesó: “La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”.

En tanto, la mediática recordó lo que sintió segundos después de impactar contra el suelo a siete metros de altura de la aerosilla: “Nunca perdí el conocimiento, veía todo. Sentí como dos latigazos. Se acercó mucho gente y me decían ‘¡no te muevas!’. Me tocaban la cintura y las botas y yo sentía todo y me preguntaron cómo me llamaba y que edad tenía para saber si yo estaba orientada. Yo sentía mucho dolor en los pies y dije se me cagaron los pies”.

Finalmente, la presentadora de Telefé explicó que este miércoles un médico revisará su salud y el jueves atravesará la operación de sus dos talones al mismo tiempo. “La operación durará 4 horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confió”, cerró”.