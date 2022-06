El mundo sigue presenciando un aumento en la cantidad de personas contagiadas de viruela del mono: en las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud ( OMS) informó que se confirmaron 780 casos de viruela del mono en 27 países donde el virus no es endémico, y mantiene que el nivel de riesgo global es moderado.

Este número, que registró los positivos desde el 13 de mayo hasta el jueves pasado, está posiblemente subestimado debido a la limitada información epidemiológica y de laboratorio, por lo que la cifra real probablemente sea mayor.

.

La OMS alerta por una probable expansión del virus en otros países.

Desde el organismo de salud internacional, alertan por una expansión del virus en otros países: "Es altamente probable que otros países identifiquen más casos y que habrá una", aseguraron en el comunicado oficial.Los países que más casos registraron fueron:También se confirmaron más de diez positivos en EEUU, Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos, así comoy uno en México, de acuerdo con los datos oficiales.

Según la OMS, basta con un solo caso confirmado de viruela del mono en un país no endémico (donde la enfermedad no es común), para considerarlo como "brote". Además, alertan que si esto sucede asiduamente, el riesgo, que por ahora está en la categoría de "moderado" podría aumentar.



"Pese a que el riesgo para la salud humana y para el público en general sigue siendo bajo, el riesgo para la salud pública puede ser elevado si este virus logra establecerse en países no endémicos como patógeno humano extendido", afirmaron en un comunicado.

Por otro lado, el organismo informó que es la primera vez que se informa de casos de la viruela del mono de forma simultánea en países no endémicos y endémicos.

.

Viruela del mono: ¿Cuáles son los países con más fallecidos?

La mayoría de fallecidos se encuentran países considerados endémicos, que según la OMS, son: Camerún, República Centroafricana, Congo-Brazzaville, República Democrática del Congo, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Gabón y Costa de Marfil.

En lo que va de año, en los países endémicos se han registrado 1.408 casos sospechosos de viruela del mono y 66 muertes, en su mayoría en la República Democrática del Congo aunque también con más de una decena de contagios en Camerún, República Centroafricana y Nigeria.

.

Los síntomas de la viruela del mono

Los principales síntomas son similares a los de la gripe: cansancio, malestar general y fiebre. Es el llamado “período de invasión” de la enfermedad, donde el cuerpo se inflama para combatir la infección.

Más tarde viene la erupción, que pasa por diferentes fases de “erupción cutánea”. Empieza plana y roja, pero luego se llena de bultos y ampollas, antes de formar costras. La erupción suele darse en las manos y en el área genital.