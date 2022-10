Como ya todos saben, el año pasado la noticia de que Mauro Icardi, le había sido infiel a su esposa, Wanda Nara, con la China Suárez tuvo un gran impacto en todo el país. Luego de lo sucedido ambos dieron a entender que se iban a separar, pero rápidamente confirmaron su reconciliación a través de sus redes sociales.

Luego del escándalo y de muchas idas y vueltas, la pareja dejó atrás los malos momentos que habían protagonizado y volvieron a hacer la vida a la que nos tenían acostumbrados, con visitas de Wanda al estadio del Paris Saint-Germain y con explosivos posteos de ambos en Instagram.

Sin embargo, hace varias semanas Wanda se encuentra trabajando en la Argentina, alejada de su pareja y luego de todos los rumores que afirmaban que la modelo mantenía una relación amorosa con L-Gante, el cantante de cumbia argentino, hoy confirmó en un programa de radio que está soltera.

¿Qué dijo Wanda Nara en "Red Flag"?

Wanda Nara se presentó hoy en Red Flag, el programa radial conducido por Grego Rosello, Belu Lucius, Tuli Acosta y Agustín Franzoni y a pesar de que no mencionó directamente su relación con L-Gante, llegó a la entrevista con uno de los autos de alta gama del cantante y confirmó que en este momento no se está en pareja con nadie.

El auto con el que llegó la empresaria al programa se trata de uno de los tantos coches de lujo que el músico tiene en su colección y que le habría prestado a Wanda para poder manejarse con su séquito por la ciudad.

Wanda Nara fue a Red Flag y dijo que está soltera.

El vivo de Instagram que realizó Mauro Icardi

Por su parte Mauro Icardi –que se encuentra en Turquía, donde pasa sus días como futbolista del Galatasaray– rompió el silencio y apuntó contra Wanda Nara en un vivo de Instagram: “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”, sostuvo el delantero.

En un monólogo de más de media hora, el futbolista respondió preguntas y aclaró su punto de vista de la ruptura con Wanda. “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, afirmó al comienzo de la transmisión que fue seguida por alrededor de 100 mil usuarios.

Mauro Icardi dijo en un vivo de Instagram: "Wanda es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento".

Luego uno de sus seguidores le preguntó: “¿Asumís que fue por tu culpa?”. A lo que el futbolista respondió: “Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado, no voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, afirmó en referencia a su affaire con la China Suárez. Y continuó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”, aseguró.

También se refirió al estado legal de la relación: “No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos”, afirmó.

Durante la transmisión, el futbolista resaltó que junto a él estaban sus hijas Isabella y Francesca, los hijos de Wanda con Maxi López -Valentino, Benedicto y Constantino-, su padre Juan y su suegra Nora Colosimo con su pareja.

¿Están juntos o separados?

Tanto Wanda como Mauro son muy contradictorios con sus declaraciones, y cuando para alguno algo es “blanco”, para el otro es “negro”, por lo que es muy difícil saber con exactitud si están juntos o separados. Lo único que está claro por el momento es que Wanda considera que está soltera, mientras que el deportista cree que todavía deben tener una conversación al respecto.