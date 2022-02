La noticia del accidente de Yao Cabrera recorre los medios de comunicación hace días. Ocurrió el pasado lunes cuando el youtuber de 24 años se precipitó del tercer piso de la casa que comparte junto a su padre en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

Muchas fueron las especulaciones con respecto a su estado de salud y la gravedad del cuadro. En este sentido, se sabe que si bien el uruguayo no presentó riesgo de muerte, tuvo lesiones de considerable gravedad que al momento están siendo evaluadas por los profesionales a cargo.

Según contó su abogado Alejandro Cipolla a Teleshow, el también boxeador ya abandonó el hospital, aunque continuaría en tratamiento. “Ya le dieron el alta, ambulatoria, en siete días hacen una nueva tomografía. Mientras, siete días de reposo y le darían el alta definitiva si la última tomografía sale bien”, y destacó que el joven se encuentra con un buen estado de ánimo.

.

A falta de la difusión de un parte médico y el hermetismo con que se manejó la familia, el letrado dio más información y detalló que durante los próximos días el youtuber deberá usar una faja reductora para las lesiones en la costilla, calmantes para los golpes y anticoagulantes para disolver un hematoma subdural.

“Mirá que hoy vamos a pintar la casa, eh. Primero, segundo, tercero y cuarto piso. Todos los pisos”, se lo escucha decir a Yao en un video que compartió en sus redes sociales, horas antes del terrible accidente.

Su mejor amigo, Kevin Macri, contó a Mitre Live que mientras pintaba la casa el joven comenzó al mismo tiempo a grabar un video desde el techo, cuando “se desmayó y se cayó desde allá arriba".

Yao Cabrera junto a su mejor amigo, Kevin Macri. (Instagram @yaocabrera)

Cabrera fue rápidamente llevado a un hospital de la zona, donde estuvo ocho horas inconsciente y, aunque no estuvo en terapia intensiva y no presentó riesgo de muerte, tuvo lesiones de consideración: "Cayó con un brazo, y al parecer tiene una costilla fisurada, y eso es lo que más nos preocupa”, detalló su amigo, también influencer.

Por estas horas, la principal preocupación de Yao deviene del compromiso que tiene el próximo 5 de marzo, cuando pelee contra el Chino Maidana en Dubai. Claro está, todo dependerá de cómo evoluciona en los próximo días de las lesiones.

Como reconoció su entorno, no hay certezas de lo que sucederá: "Nos preocupa porque él se está re entrenando, no es fácil. Esto cayó como un balde de agua fría porque era algo que no nos veíamos venir", explicó el joven, y contó que “lo primero que hizo Yao cuando despertó tras ocho horas inconsciente, fue preguntar si iba a pelear”.