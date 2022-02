Después de meses de escándalos, entre denuncias y peleas, Yao Cabrera sufrió un revés en su salud. El pasado 31 de enero, el youtuber se cayó de un tercer piso de la casa que comparte con su padre en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Tras el accidente, Cabrera fue inmediatamente hospitalizado e internado en terapia intensiva y las primeras noticias indicaban que su estado era delicado, rumor que fue alimentado por el total hermetismo con el que se manejó su familia y su entorno.

Luego de muchas especulaciones acerca de la gravedad de su estado de salud, a los tres días el joven de 24 años fue dado de alta, lo que alimentó las versiones que ponían en duda la veracidad de lo sucedido.

En las últimas horas, Cabrera brindó una contundente entrevista por Mitre Live, en la que contó lo que pasó ese día: “Primero pierdo la conciencia y después me caigo. Mi codo se dio contra la costilla y mi cabeza se golpeó con el suelo”, y aseguró que está “como un niño enfermo, me traen la comida a la cama”.

Yao Cabrera recibió el alta médica tres días después de caerse de un tercer piso. (rionegro.com.ar)

Además, durante la entrevista relató una experiencia sobrenatural vivida durante su estado de inconsciencia posterior al accidente, asegurando que sintió una conexión especial con su abuelo, fallecido hace 15 años: “Te voy a contar algo que me da miedo. Sentí que me moría. Vi todo blanco y a mi abuelo que en paz descanse que me abría la puerta. Fue una sensación horrible”.

Asimismo, aseguró que vio la famosa “luz” que mencionan muchas personas que se encontraron al borde de la muerte: “Estoy seguro de que vi la luz, que vi el cielo, estuve muerto, a ese nivel y por eso no me dieron el teléfono apenas desperté, ¿estoy vivo?, le pregunté a mi papá”, aseguró.

El primer contacto con sus seguidores luego del accidente

Tras las primeras horas en su domicilio, el también boxeador publicó una historia en su cuenta de Instagram para calmar a sus seguidores: “Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias por el apoyo a todas las personas. Desde amigos y familiares, la prensa, o inclusive a los que me querían ver muerto”, comenzó diciendo.

Y el texto continúa: “Estoy un poco asustado por lo que pasó y por el momento no voy a dar declaraciones. Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales del golpe en mi cabeza”, cerró.