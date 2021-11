El youtuber Yao Cabrera siempre deja "tela para cortar" con sus acciones o comentarios, y en esta ocasión, se transformó en trending topic ya que su perfil se llenó de videos e imágenes pornográficas.

El contenido explícito que apareció en su cuenta (@yaoecabrera) hizo inevitable que en las redes se publicaran memes al respecto y comentarios desopilantes, pero sobre todo hubo una advertencia que se repitió hasta el cansancio: “No entren a su Twitter, se van a arrepentir”. Vale destacar que el uruguayo en su cuenta sugiere que empezará a realizar contenido para adultos que estará disponible en la plataforma Only Fans.

Por el momento, Cabrera no realizó ninguna declaración al respecto y mientras algunos especulan que se trató de un hackeo, otros sostienen que se trata de una nueva forma de llamar la atención y otra vez ser tendencia.

Yao Cabrera: ¿se casó en secreto?

En declaraciones al programa "Vino para vos", Cabrera habló de todo, ya que se refirió a su desafío al Chino Maidana, describió cómo ayudó a su papá después de que le hipotecaran su casa y reveló que hace casi un año que se casó en secreto con Candela Díaz. “Esto no lo saben ni sus papás”, dijo entre risas.

Los jóvenes están en pareja hace varios años, viven juntos en Córdoba, tienen “dos hijas perras” y fantasean con ser papás. Al hablar de su esposa, Cabrera no escatimó en halagos: “Es una mujer increíble, inteligente y talentosa”. Sobre el inicio de la relación sostuvo que “fue un flechazo y no hubo vuelta atrás”.

.

“Nos casamos, de infraganti. Esto no lo sabe nadie. Es la primera vez que digo en un programa que estoy casado. Nos casamos a escondidas. No lo saben ni sus papás. Así que cuando lo vean… suegros”, aseguró al aire del ciclo.

La idea de pasar por el altar fue idea de Candela. “Fue de ella. Uno dirá ‘no sos caballero’, pero eso no era algo que pasara por mi cabeza. Yo me preguntaba por qué uno tiene que casarse. Mis papás se separaron cuando yo era chiquito, entonces pensaba ‘me caso y ya veo que me separo a la semana’”, admitió.

.

Sin embargo, destacó que su pareja le dio “una clase de vida” y que, un año y medio después de esa charla, decidió proponérselo: “La sorprendí yo. Le di un anillo en el día del amigo invisible, nos teníamos que hacer un regalo en la mansión y dio la casualidad que me tocó con ella. Cuando se lo di, era el anillo de casamiento”.