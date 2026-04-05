Abrieron una investigación contra el padre de Agostina Páez

La Justicia de Santiago del Estero abrió una investigación de oficio contra Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil. La fiscal Victoria Ledesma ordenó el sumario luego de que se viralizara un video en el que el empresario hace el gesto del mono en un bar de la provincia.

El Ministerio Público explicó que actúa porque los hechos podrían encuadrarse como delitos de acción pública. El objetivo del sumario es determinar si hubo ilícito penal. La filmación tomó estado público días después del regreso de la abogada al país.

La abogada santiagueña regresó al país tras dos meses detenida en Brasil por injuria racial.

En el video, Mariano Páez imita el mismo gesto por el que su hija enfrenta una causa en territorio brasileño y se define como "empresario, millonario, usurero y narco".

La defensa de Agostina salió al cruce

La defensora Carla Junqueira sostuvo que su clienta se enteró de la actitud de su padre por los medios y que eso le generó "sorpresa y mucha molestia". Agregó que la filmación "no debería afectar" al proceso judicial porque "terminaron los alegatos finales", aunque admitió que "se complicó el caso" dado que "está atravesado por las demandas de la sociedad".

La letrada aclaró que, al tratarse de un hecho ocurrido en Argentina, la Justicia brasileña no estaría obligada a considerarlo en su fallo.

La versión del padre: "Me quisieron extorsionar"

Mariano Páez afirmó que le enviaron la filmación junto con un pedido de 5 millones de pesos para evitar su publicación. "No puedo entender la maldad y el odio de la gente", declaró el empresario.







