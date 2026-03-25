Abril llega con un doble feriado: cuándo será el próximo "finde XL"

Para aquellos a los que el fin de semana largo de marzo los dejó con ganas de más, abril trae una nueva oportunidad con un doble feriado consecutivo. Este "combo" suma dos días libres adicionales después del último descanso, pero queda la duda: ¿Cuándo se celebran?

El próximo "finde XL" se origina de un cruce de fechas muy importantes para los argentinos, tanto a nivel político como religioso, y ofrecerá otra chance para dormir un poco más, ponerse al día con pendientes o incluso organizar una escapada.

La información ya fue oficializada en el calendario de feriados nacionales: el jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, seguido por el viernes 3, que corresponde al Viernes Santo.

Este año presenta una particularidad: normalmente, el jueves de Semana Santa es considerado "día no laborable", pero en esta ocasión coincide con el 2 de abril, lo que hace que haya dos feriados seguidos.

La distinción entre ambos conceptos es importante: las jornadas no laborables dependen del criterio del empleador, que define si se trabaja o no, mientras que en los feriados corresponde descansar como un domingo; si se trabaja, la remuneración se paga al doble.

La próxima semana habrá dos feriados "seguidos" en Argentina (Imagen ilustrativa).

Cabe señalar que durante esos cuatro días no habrá actividad en bancos, las escuelas permanecerán cerradas y, probablemente, los servicios públicos y privados funcionen con horarios reducidos o especiales.

El "finde XL" concluirá el domingo 5 de abril, con la celebración de Pascuas, que conmemora la Resurrección de Jesucristo al tercer día tras su crucifixión. Esta fecha simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte y el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de una nueva existencia.

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable: cómo afecta a empleados y empleadores





La principal diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable está en quién define la actividad laboral. En un feriado nacional, como ocurrirá el jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026, se aplican las normas de descanso dominical: los trabajadores no están obligados a asistir, y si el empleador decide que se trabaje, la jornada se abona con un recargo del 100%, es decir, al "pago doble".

Por el contrario, en un día no laborable, situación que normalmente aplica al Jueves Santo, la decisión de abrir queda a cargo del empleador. Si se trabaja, el empleado percibe su salario habitual, sin adicional; si la empresa no abre, igualmente cobra su jornada normal y se queda en su casa.

Respecto a la liquidación de estos días, el cálculo se hace dividiendo el sueldo mensual por 25, siguiendo lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo para vacaciones, lo que eleva ligeramente el valor de cada jornada feriada frente a un día laboral común. Al ser jueves y viernes feriados nacionales, quienes trabajen ambos días verán reflejado en su recibo el pago adicional correspondiente a cada jornada completa.

Para sectores que operan habitualmente los fines de semana, como comercio o gastronomía, es importante tener en cuenta que el sábado 4 de abril se abona como cualquier otro sábado, sin recargo. El beneficio del pago doble se limita exclusivamente a los feriados del 2 y 3 de abril, afectando tanto los costos operativos de las empresas como el ingreso de los trabajadores que cubran esos turnos.