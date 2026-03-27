Alerta amarilla por tormentas este sábado en Buenos Aires: qué zonas afecta y qué esperar

El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla por tormentas para el centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe este sábado. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica en esas zonas.

El aviso cobra mayor relevancia en la antesala del fin de semana extra largo de Pascua, cuando miles de personas se movilizan hacia distintos destinos o tienen planes al aire libre.

¿Qué pasa en el AMBA?

El Área Metropolitana de Buenos Aires no está incluida en la zona de alerta, pero tampoco se salva. El pronóstico indica lluvias y lloviznas intermitentes durante toda la jornada, con cielo mayormente cubierto y sin ventanas claras de sol.

La probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde, con posibilidad de actividad eléctrica aislada. Recién hacia la noche las chances de lluvia bajan al 0%-10%, aunque el cielo seguirá nublado.

Estas son las zonas afectadas.

La temperatura máxima se ubicará cerca de los 28°C y la mínima en 21°C. El viento soplará del este-noreste entre 7 y 22 km/h, con humedad elevada durante todo el día.

¿Qué implica la alerta amarilla?

Este nivel de advertencia no indica fenómenos extremos, pero sí situaciones que pueden generar anegamientos, reducción de visibilidad y dificultades en la circulación. El SMN recomienda seguir los canales oficiales y extremar precauciones al circular.Lluvias, chaparrones y tiempo inestable: así estará el clima este sábado en Buenos Aires

La advertencia por condiciones inestables se mantiene vigente en amplias zonas del país, especialmente en el centro y el litoral argentino.

De acuerdo con los últimos reportes, el fenómeno afectará principalmente al sur de Entre Ríos, el sudeste de Santa Fe y el centro de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan lluvias de variada intensidad a lo largo del día.

Este tipo de advertencia indica la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes, como lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Si bien no se trata de situaciones extremas, pueden generar complicaciones en actividades cotidianas y requieren mantenerse atentos a la evolución del clima.



