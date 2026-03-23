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Lunes, 23 de marzo de 2026

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Alerta amarilla y aviso a corto plazo por tormentas fuertes: ¿Qué anticipa el pronóstico para Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este nivel de advertencia anticipa fenómenos intensos con abundante agua, viento y descargas eléctricas.

MBurczynsky

Después de días con cierta calma en el tiempo, las condiciones comenzaron a desmejorar y encendieron señales de advertencia en varias provincias. 

El cambio en el escenario meteorológico anticipa fenómenos intensos en distintas regiones, con lluvias, viento y actividad eléctrica que podrían desarrollarse en cuestión de horas.

Alerta amarilla y aviso a corto plazo por tormentas fuertes: ¿Qué anticipa el pronóstico para Buenos Aires?

Tormentas fuertes y aviso a corto plazo: hay alerta amarilla en varias provincias y dudas por el AMBA 

Luego de varios días con tiempo relativamente estable, el panorama meteorológico comenzó a cambiar y encendió las advertencias en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca a Misiones, Corrientes, el noreste de Santa Fe, el sur y este de Chaco, y desde el centro hacia el este de Formosa

En estas zonas se prevé la ocurrencia de lluvias intensas, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica, con posibilidad de caída de granizo en forma localizada.

&nbsp;Las áreas afectadas se concentran en el noreste argentino, con focos puntuales donde los fenómenos pueden desarrollarse de forma inmediata.&nbsp;
 Las áreas afectadas se concentran en el noreste argentino, con focos puntuales donde los fenómenos pueden desarrollarse de forma inmediata. 

En paralelo, el organismo también difundió un aviso a corto plazo para sectores específicos de Corrientes, particularmente en los departamentos de Ituzaingó, San Miguel y Santo Tomé

Este tipo de comunicación implica la inminencia de los fenómenos, con una validez de dos horas desde su emisión, que se realizó a las 14:20 del 23 de marzo de 2026.

Según detallaron, estos eventos fueron detectados a través de radares meteorológicos, lo que permite un seguimiento en tiempo real y una mayor precisión en la advertencia.

&nbsp;El monitoreo continúa mientras se espera la evolución de las condiciones en las próximas horas.&nbsp;
 El monitoreo continúa mientras se espera la evolución de las condiciones en las próximas horas. 

Las precipitaciones podrían ser intensas en cortos períodos, generando acumulados significativos y complicaciones como anegamientos temporarios, especialmente en áreas urbanas. A esto se suman ráfagas que podrían alcanzar velocidades considerables, incrementando el riesgo de caída de ramas y objetos.

En cuanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por el momento no se encuentra incluida dentro de estas advertencias. Sin embargo, las condiciones se mantienen inestables y no se descarta que el escenario pueda modificarse en las próximas horas.

Desde el SMN remarcan la importancia de seguir los reportes oficiales, ya que la evolución de estos fenómenos puede ser dinámica y variar rápidamente.

&nbsp;El radar meteorológico permite detectar en tiempo real la intensidad y desplazamiento de las lluvias.&nbsp;
 El radar meteorológico permite detectar en tiempo real la intensidad y desplazamiento de las lluvias. 

 Consejos para afrontar la alerta 

  • Permanecer en construcciones cerradas como viviendas o edificios públicos
  • Desconectar electrodomésticos ante posibles cortes o ingreso de agua
  • Evitar circular por zonas inundadas o calles anegadas
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos
  • No usar teléfonos con cable durante la tormenta
  • Buscar refugio inmediato si se está al aire libre
  • Evitar permanecer en ríos, lagunas, playas o piletas
  • Seguir la información oficial actualizada

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