Vuelve el sol a Buenos Aires: sin lluvias y con temperaturas en alza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana sin lluvias en Buenos Aires, con buen clima y temperaturas que irán subiendo de forma gradual.

Tras días inestables, se instala un período más estable, con presencia de sol y condiciones ideales para actividades al aire libre. El detalle día por día.

Sin lluvias y con temperaturas en ascenso hacia el domingo

El martes 24 se presentará con cielo despejado durante toda la jornada. La mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 23 grados, en un día fresco por la mañana pero agradable por la tarde.

Para el miércoles 25, el buen tiempo continuará con condiciones similares. Se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados, con cielo mayormente soleado.

El jueves 26 mantendrá la estabilidad, con cielo algo nublado hacia la noche. La temperatura irá de 16 a 25 grados.

El pronóstico para la semana en Buenos Aires.

Ya el viernes 27 seguirá en la misma línea, con mínima de 18 grados y máxima de 24 grados, bajo cielo parcialmente nublado.

El sábado 28 no presentará cambios importantes. Se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 25 grados, con buen tiempo predominante.

Finalmente, el domingo 29 cerrará la semana con un leve ascenso térmico. La mínima será de 20 grados y la máxima llegará a 27 grados, en una jornada estable y agradable.

De esta manera, el pronóstico del clima en Buenos Aires confirma varios días sin lluvias, con mañanas frescas y tardes cada vez más templadas, en un escenario ideal para actividades al aire libre.