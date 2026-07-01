ANMAT prohibió un lote falsificado de un tratamiento estético inyectable: cuál

A través de la Resolución N° 4002/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió de forma preventiva el uso, comercialización y distribución en el territorio de un lote específico del producto inyectable para tratamiento estético "NCTF 135 HA LINEDERM".

Tras una investigación, el organismo advirtió que, al tratarse de una falsificación, se desconocen las condiciones de elaboración y el origen real del contenido, lo que representa un peligro para los pacientes.

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Según la información del organismo sanitario, el producto falsificado se encuentra rotulado bajo la siguiente identificación: "NCTF 135 HA LINEDERM, Acide hyaluronique, LOTE 2731905, vto. 2026-10".

La investigación que derivó en esta prohibición se inició a partir de una denuncia realizada por la firma OXA PHARMA S.A., que es la titular autorizada del producto original en el país.

Investigación de la ANMAT

La empresa detectó en el mercado unidades que no coincidían con los estándares del fabricante original y decidió alertar a las autoridades competentes de manera inmediata.

Durante el análisis comparativo, los expertos de ANMAT verificaron que el producto apócrifo presentaba marcadas diferencias visuales en comparación con el artículo auténtico.

Este es el producto retirado del mercado (ANMAT).

Entre las irregularidades detectadas se encuentran cambios significativos en la tipografía, alteraciones en los colores del envase y modificaciones en los logotipos oficiales de la marca.

Un dato fundamental para la detección es el origen: mientras que el producto original es elaborado en Francia, la unidad falsificada indicaba falsamente como país de fabricación a "Korea".

Asimismo, OXA PHARMA S.A. confirmó que el lote 2731905 no fue importado por ellos ni elaborado por el fabricante original, dado que su codificación no corresponde a la utilizada por la planta oficial.

Característica de productos "Clase de Riesgo IV"

Por otra parte, el NCTF 135 HA original cuenta con la autorización de la ANMAT (PM N° 1978-4) y está destinado a tratamientos de revitalización, hidratación de la piel y procedimientos antiarrugas.

Este tipo de insumos médicos pertenecen a la "Clase de Riesgo IV", la categoría de mayor riesgo sanitario debido a que se trata de productos de administración inyectable.

"Al ser una unidad falsificada, se desconoce su origen, por lo que no se pueden garantizar las condiciones de elaboración, calidad, esterilidad y seguridad", advirtió el organismo nacional en su comunicado.

La falta de garantías sobre la esterilidad en un producto que debe ser inyectado profundamente en la piel incrementa exponencialmente la posibilidad de infecciones o reacciones adversas severas.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.